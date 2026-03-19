Utilidades Ecuador 2026: ¿Qué hacer si tu empresa no te paga a tiempo?

Los trabajadores de empresas privadas tienen derecho a recibir un 15 % de las utilidades líquidas de la compañía

Hay un plazo para recibir las utilidades en Ecuador en este 2026.

El pago de utilidades es un derecho laboral en Ecuador que obliga a las empresas privadas a distribuir el 15 % de sus ganancias entre los trabajadores. Este beneficio corresponde al ejercicio fiscal del año anterior y debe cumplirse dentro de un plazo legal definido.

Para 2026, la normativa establece que las empresas deben pagar las utilidades hasta el 15 de abril como fecha máxima. El cálculo se realiza tras la liquidación de ganancias, que debe completarse hasta el 31 de marzo, y desde ahí corre un plazo de 15 días para el pago.

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¡Cómo se calculan las utilidades en Ecuador?



En Ecuador, el cálculo del 15 % de las utilidades se divide en dos partes:

10 % corresponde al proporcional a los días laborados, según el tiempo de servicio del empleado.

5 % según las cargas familiares, considerando hijos menores de 21 años, cónyuge o pareja en unión de hecho.

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¿Qué ocurre si una empresa no paga las utilidades en Ecuador?

Si la empresa no cumple con ese plazo, el trabajador puede iniciar acciones formales. La primera vía es presentar una denuncia ante el Ministerio de Trabajo, entidad encargada de supervisar el cumplimiento de este derecho y de receptar reclamos por la falta de pago.

Además, la legislación contempla sanciones para los empleadores que no paguen a tiempo. Entre las medidas está la obligación de depositar los valores adeudados e incluso enfrentar multas, que pueden llegar a los 20 salarios básicos unificados por cada trabajador sin el pago.

Otro punto clave es que el derecho a recibir utilidades se mantiene incluso si el trabajador ya no labora en la empresa al momento del pago. Es decir, quienes trabajaron durante el año fiscal correspondiente pueden reclamar su parte proporcional, siempre que hayan estado bajo relación de dependencia.

Especialistas recomiendan conservar documentos laborales, verificar el cálculo del monto recibido y actuar dentro de los canales legales en caso de incumplimiento.

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