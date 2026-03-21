Devolución del IVA y otros beneficios a los que pueden acceder los adultos mayores

En Ecuador, las personas de 65 años o más acceden a beneficios económicos y sociales establecidos por ley

En Ecuador, las personas adultas mayores —desde los 65 años— tienen acceso a beneficios económicos y sociales establecidos por ley, entre ellos la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), uno de los más utilizados. Este mecanismo permite recuperar el IVA pagado en bienes y servicios de primera necesidad como alimentos, medicinas, vestimenta o servicios básicos.

A marzo de 2026, el monto máximo de devolución alcanza los 144,60 dólares mensuales, calculado en función de dos salarios básicos unificados (482 dólares cada uno) y la tarifa vigente del IVA del 15 %. Esto implica que, en un año, un beneficiario podría recuperar hasta 1.735,20 dólares, siempre que registre consumos constantes y válidos.

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Para acceder, el requisito principal es tener 65 años o más al momento de la compra. Además, se deben presentar facturas a nombre del beneficiario, contar con una cuenta bancaria registrada y estar inscrito en el sistema del Servicio de Rentas Internas (SRI). El trámite puede realizarse en línea —para facturas electrónicas— o de forma presencial cuando se trata de comprobantes físicos.

El sistema también permite dos modalidades: la devolución tradicional, en la que el dinero se reintegra posteriormente, y la devolución automática, que en 2026 ya funciona en varios comercios y aplica el descuento directamente al momento de la compra. En ambos casos, el SRI tiene un plazo de hasta 60 días hábiles para acreditar el dinero en la cuenta del beneficiario.

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Adultos mayores en Ecuador: exoneraciones en el impuesto predial y en planillas de electricidad

Más allá del IVA, los adultos mayores acceden a exoneraciones en el impuesto predial, siempre que cumplan condiciones como ingresos menores a cinco salarios básicos (2.410 dólares en 2026) y un patrimonio limitado. Si superan esos rangos, el beneficio se aplica de forma proporcional.

En el ámbito de servicios, existe un descuento del 50 % en la planilla eléctrica, siempre que el consumo no supere los 138 kilovatios hora mensuales. También se aplican tarifas preferenciales en transporte público, así como rebajas en servicios culturales y recreativos.

Otro beneficio relevante es la rebaja en el impuesto a la propiedad de vehículos, que se aplica reduciendo la base imponible sobre la cual se calcula el tributo. Esto permite que los adultos mayores paguen menos, especialmente en vehículos de mayor valor.

Especialistas recomiendan a los beneficiarios mantener actualizados sus datos en el SRI y conservar sus comprobantes de compra. Aunque los beneficios están garantizados por ley, su acceso efectivo depende de cumplir los requisitos y realizar los trámites dentro de los plazos establecidos.

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