María José Pinto: "Tenemos 15 medicamentos que la empresa privada no ha entregado"

Pinto alertó que varias farmacéuticas aún no entregan medicamentos ya adquiridos para el sistema público de salud.

La vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, quien además está encargada del Ministerio de Salud Pública, denunció que al menos 15 medicamentos comprados mediante procesos centralizados no han sido entregados por farmacéuticas privadas. La declaración la hizo el 27 de marzo en el programa digital Vera a su manera, en medio de la crisis por el abastecimiento de medicinas en el sistema público.

“Tenemos alrededor de 15 medicamentos que la empresa privada no nos ha entregado”, afirmó Pinto, al explicar que estas adquisiciones ya fueron realizadas bajo el esquema de compra centralizada. Según dijo, este mecanismo busca cubrir la demanda nacional, pero enfrenta incumplimientos por parte de proveedores.

La funcionaria aseguró que este modelo también transparenta la necesidad total de fármacos del país. “Por primera vez se pone cuál es la necesidad total de medicamentos que va a necesitar el Ministerio de Salud Pública”, indicó, al señalar que esta información está publicada para que las farmacéuticas conozcan cuánto deben proveer.

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Pinto defendió su gestión al frente del Ministerio, cargo que asumió por encargo del presidente, pese a no ser su área principal. “He asumido con toda la responsabilidad del mundo y con gran compromiso la salud pública de este país”, sostuvo.

Relató que fue el propio mandatario quien la llamó para asumir el reto. “No puedo pensar en nadie más, nadie más lo acepta”, recordó sobre la conversación, que interpretó como una muestra de confianza en su gestión.

También rechazó versiones de divisiones internas en el Gobierno. “Hablamos todos los días, nos reunimos, él confía en mí, yo confío en él”, dijo, enfatizando que el trabajo conjunto se basa en resultados y compromiso.

Sistema de salud en Ecuador: limitaciones estructurales y alta demanda

La vicepresidenta describió la magnitud del sistema de salud: más de 91.000 funcionarios, cerca de 1.900 centros de salud y más de 150 hospitales entre básicos y de especialidades. Según detalló, cerca del 85% del presupuesto se destina al pago de sueldos.

Explicó que uno de los primeros pasos fue realizar una evaluación integral del sistema para informar al presidente. “Si quieres hacer un cambio estructural… no son los cuatro meses la primera cosa”, señaló, en referencia al corto tiempo de gestión previa.

Además, cuestionó el funcionamiento del primer nivel de atención. “¿Cómo podemos pretender que ocupen los centros de salud si no están abiertos los sábados?”, planteó, al señalar que el sistema no se adapta a la realidad de los ciudadanos.

Corrupción en salud: denuncias internas y fallas en atención

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Pinto también abordó denuncias de corrupción dentro del sistema, señalando que existen irregularidades en compras, personal médico y servicios externalizados. “Se roba en comida, se roba en limpieza, se roba en medicinas”, afirmó.

Relató casos concretos encontrados en visitas sorpresa, como médicos ausentes o personal inactivo. “Estuve en un centro de salud… el odontólogo estaba dormido en las sillas”, contó, evidenciando fallas en la atención.

Asimismo, cuestionó que la corrupción persista sin sanciones contundentes. “No es negociable que se estén llevando la plata de los ecuatorianos en salud”, dijo, al remarcar que esto agrava la falta de recursos.

Quejas ciudadanas: falta de atención y medicinas en centros de salud

Durante sus recorridos, Pinto narró situaciones de usuarios inconformes por la falta de atención y medicamentos. Recordó el caso de una paciente que reclamaba por la ausencia de ibuprofeno.

“Ni siquiera ibuprofeno”, le dijo la mujer, a lo que Pinto respondió verificando en farmacia que sí había disponibilidad. Sin embargo, el incidente reflejó la desconexión entre abastecimiento y entrega efectiva.

También mencionó largas filas y problemas en la asignación de turnos. “Había gente que se estaba quejando que no les atienden desde las 8 de la mañana”, señaló, evidenciando fallas operativas.

Emergencia hospitalaria: accidentes lideran la demanda quirúrgica

En cuanto a la carga hospitalaria, Pinto indicó que gran parte de las cirugías urgentes provienen de accidentes de tránsito. “Choques, accidentes de moto”, precisó como principales causas.

Esto, según explicó, compite con otras urgencias como casos oncológicos. “Cáncer… si no lo sacan, crece”, advirtió, al subrayar la presión sobre el sistema para priorizar intervenciones.

Finalmente, reconoció la magnitud del desafío. “Es indecible la corrupción”, concluyó, al describir un sistema que requiere cambios estructurales mientras enfrenta una crisis de abastecimiento y gestión.

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