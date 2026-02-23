MSP responde a Desintonio de la RC y niega irregularidades en compra de medicamento

El Ministerio de Salud Pública (MSP) respondió a los cuestionamientos de la asambleísta de la RC, Verónica Desintonio, sobre la adquisición del medicamento Nusinersen en el Hospital del Niño, en Guayaquil. En un comunicado oficial emitido el 22 de febrero de 2026, la cartera de Estado aseguró que el proceso se realizó conforme a la normativa vigente y bajo orden judicial. La legisladora había denunciado presuntas irregularidades en la compra, almacenamiento y documentación del fármaco.

RELACIONADAS Niños con atrofia muscular siguen sin medicinas pese a promesas del MSP

La polémica comenzó tras un pedido formal de información presentado el 28 de enero por Desintonio, quien afirmó que han pasado 26 días sin respuesta oficial. “No contestan sobre la inconsistencia del registro sanitario, el proveedor sin permiso de comercialización, el rotulado en otro idioma y la documentación de la cadena de frío”, señaló. Además, cuestionó posibles fallas en los protocolos de conservación del medicamento.

En su pronunciamiento, el MSP sostuvo que “el medicamento Nusinersen es judicializado, es decir que se compra por orden judicial, no forma parte del cuadro básico”. También indicó que, por esa condición, “tiene un procedimiento de compra especial, no aplica las reglas comunes”.

MSP asegura que la compra fue legal y bajo orden judicial

El Ministerio detalló que el hospital solicitó a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) la autorización para importar el medicamento por excepción, debido a la falta de disponibilidad a nivel nacional. Según el comunicado, el pedido se realizó mediante el oficio MSP-CZ8S-HFIB-GEH-2025-0506-O. La institución aseguró que el trámite se efectuó conforme a los procedimientos establecidos.

“La calidad y mejor precio se garantizó de acuerdo a las proformas, además de los registros sanitarios necesarios”, afirmó el MSP. Añadió que el proceso “se cumplió en debida forma” y que se trabaja para canalizar oportunamente las solicitudes de importación de medicamentos judicializados.

La cartera de Estado también indicó que “la recepción del medicamento cumplió con los protocolos y estándares de calidad, condiciones de almacenamiento y requisitos normativos establecidos”. Con ello, negó que se hayan vulnerado procedimientos técnicos durante el ingreso del fármaco.

En vista de que prefieren responder por redes y no por las vías formales, me permito hacerle algunas precisiones, señora Ministra y Vicepresidenta @mjpintoec.



El 28 de enero presentamos un pedido formal de información. ¿Sabe cuántos días han pasado sin respuesta? 26 días,… https://t.co/3p6GZhZXjT pic.twitter.com/d5w88C12le — Victoria Desintonio (@VickyDesintonio) February 23, 2026

RELACIONADAS Comisión de la Niñez fiscaliza al Icaza Bustamante por medicinas de niños con AME

Las observaciones de Desintonio sobre cadena de frío y documentos

Hospital del Niño deja sin medicina a menores con atrofia muscular, denuncian padres Leer más

Desintonio, por su parte, puso en duda la trazabilidad del medicamento. Señaló que el acta de ingreso indica que el fármaco entró un lunes, pero que el data logger (dispositivo que registra la temperatura) solo reporta datos hasta el sábado. “¿Sabe usted que no hay ninguna foto que evidencie que ese supuesto data logger sea de esa caja? Rompieron todos los protocolos”, afirmó.

La legisladora también cuestionó un informe de temperatura que, según dijo, tiene fecha de mayo de 2026. “Sí, mayo de 2026. Parece que los documentos vienen del futuro”, expresó. Además, acusó a las autoridades de intentar archivar su requerimiento y de no responder con respaldo documental.

En el comunicado, el MSP no se refirió de forma puntual a esas observaciones, pero reiteró que el proceso fue regular. “El Ministerio de Salud Pública promueve la transparencia en todos los procesos de adquisición y trabaja de manera responsable para atender eficazmente las necesidades de la población”, concluyó.

COMUNICADO |Ante la denuncia de @VickyDesintonio sobre la adquisición de Nusinersen, informamos que se trata de un medicamento judicializado, con procedimiento especial de compra y bajo orden judicial.



Defendemos tu derecho a recibir información verificada en salud. pic.twitter.com/LOND0uecxp — Ministerio de Salud Pública 🇪🇨 (@Salud_Ec) February 22, 2026

Compra de Nusinersen en Hospital del Niño genera cruce político

El caso ha escalado a un cruce público entre la asambleísta de la Revolución Ciudadana y la ministra de Salud, también vicepresidenta de la República. Desintonio cerró su pronunciamiento con un emplazamiento directo: “Si todo está en regla, ¿por qué no responden oficialmente y con respaldo documental? ¿Están ocultando algo?”.

Mientras la legisladora insiste en que existen “posibles irregularidades graves que ponen en riesgo la vida de niñas y niños”, el MSP sostiene que la adquisición fue excepcional, judicializada y ajustada a norma. El debate ahora gira en torno a la entrega de información oficial y a la revisión técnica de los documentos cuestionados.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ