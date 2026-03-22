Catastro nacional de salud: falta de datos profundiza crisis del sistema en Ecuador

La falta de un catastro nacional de inventario en el sistema de salud evidencia problemas de gestión, control y planificación en hospitales de Ecuador.

En medio del debate sobre el estado del sistema de salud, la vicepresidenta María José Pinto sorprendió con una revelación que marcó el punto de partida de la discusión. En una entrevista expuso la falta de un catastro nacional de inventario con un ejemplo cotidiano: “Yo no sé, por ejemplo, cuántas camillas hay a nivel nacional”. Su declaración dejó en evidencia que aunque cada centro de salud maneja su información, no existe una visión integral desde el nivel central.

En este contexto, la escena que describió reflejó con crudeza las consecuencias de esta carencia. “Cada centro de salud sabe lo que tiene… pero yo no puedo movilizar una mejor infraestructura si no sé lo que tengo”, afirmó, al recordar su visita a un hospital en Galápagos.

No obstante, lejos de ser un diagnóstico cerrado, advirtió que el proceso continúa en construcción. “Sigue siendo necesario… todos los días nos enteramos de algo nuevo”, admitió, anticipando la dimensión del problema que ahora intentan ordenar.

Falta de catastro nacional de salud evidencia desorden estructural

No existe un catastro de camillas porque no son censables. Lo que el país necesita saber es cuántas camas hospitalarias existen realmente. Camilo Salinas Exministro de Salud

Ante estas declaraciones, EXPRESO solicitó una entrevista al Ministerio de Salud Pública (MSP) con el fin de profundizar en el catastro de inventario y otras deficiencias del sistema sanitario. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta oficial. Por ello, se optó por recabar el criterio de expertos para analizar la situación y aportar un contexto técnico al debate.

En esa línea, Camilo Salinas, exministro de Salud, abordó la polémica sobre el catastro de inventario en el sistema sanitario, aclarando que la confusión surgió por una pregunta mal formulada sobre camillas. “No existe un catastro de esas camillas”, indicó, precisando que el indicador clave es el número de camas hospitalarias disponibles. En ese sentido, detalló que el país cuenta con cerca de 31.900 camas entre públicas y privadas, lo que evidencia un déficit estructural.

Asimismo, Salinas recalcó que el problema de fondo radica en la falta de integración tecnológica entre los distintos subsistemas de salud. “Debemos tener un sistema único de inventario… integrar con un software todos los sistemas, tanto públicos como privados”. Señaló también que la ausencia de interoperabilidad genera duplicidad de procesos, pérdida de información médica y perjuicios directos para los pacientes en su atención.

Expertos advierten déficit de camas y falta de sistema único

Un ministro no se puede dedicar a eso (catastro de salud). Tiene funciones mucho más estratégicas que preocuparse por un inventario. Ximena Garzón Exministra de Salud

De igual manera, el exfuncionario advirtió que la corrupción y la débil gestión administrativa afectan gravemente el control de los recursos sanitarios. “Existe mucha corrupción todavía en los mandos medios… no hay un sistema de control ni de inventario regularizado”, dijo al explicar que estas falencias permiten el desvío de medicamentos, inconsistencias en los registros y un manejo ineficiente del presupuesto en salud.

Por su parte, Ximena Garzón, también exministra de Salud, aclaró que el debate sobre el catastro de inventario ha sido sobredimensionado y mal enfocado. “No es que no exista un inventario… los inventarios existen dentro de las unidades de salud”, aseveró, aclarando que cada hospital registra sus bienes mediante actas. Sin embargo, puntualizó que el problema real es la falta de un sistema centralizado que permita consolidar esa información a nivel nacional.

En ese sentido, Garzón también enfatizó que la responsabilidad del control de inventarios no recae directamente en el ministro, sino en los niveles administrativos. “Un ministro no se puede dedicar a eso… tiene funciones mucho más estratégicas”. Asimismo, mencionó que la gestión de bienes corresponde a gerentes hospitalarios y áreas financieras. Así, advirtió que reducir los problemas del sistema de salud a inventarios desvía la atención de desafíos estructurales más complejos.

Sistema centralizado de inventarios, el reto pendiente en salud

Está bien implementar un sistema de inventarios, pero si no hay presupuesto es poco lo que se va a conseguir. El problema es multifactorial. Andrés Corral Exsubsecretario de Salud

Finalmente, la exfuncionaria manifestó que aunque un sistema integrado podría mejorar el control y reducir irregularidades, no es una solución completa. “Los sistemas no funcionan solamente por tener un inventario de catastro”, cuestionó, al subrayar que la operatividad del sistema depende también del personal, la planificación y los recursos. A su criterio, la clave está en una visión integral que combine gestión, epidemiología y una adecuada asignación presupuestaria.

Por otro lado, Andrés Corral, exsubsecretario de Salud, advirtió de inconsistencias en el discurso oficial sobre el abastecimiento y el catastro de inventario en el sistema sanitario. “Se habla de que no existe desabastecimiento… pero, por otro, se reconoce que no se cuenta con un sistema de inventarios”, expresó, evidenciando así una contradicción entre lo que se comunica públicamente y las falencias admitidas por las autoridades.

Además, para Corral, el problema no se limita a la ausencia de inventarios, sino a la falta de trazabilidad en toda la cadena logística de medicamentos y de insumos. “No es únicamente el saber cuánto tengo en bodega… Lo que se requiere realmente es un sistema que permita la trazabilidad”.

Falta de trazabilidad complica abastecimiento de medicamentos

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Para Corral, el seguimiento debe darse desde el ingreso del fármaco hasta su entrega al paciente. Sin este control integral, dijo, no es posible garantizar datos confiables ni evitar pérdidas.

En conclusión, el exfuncionario considera que sin información veraz, tampoco se puede planificar adecuadamente el abastecimiento ni el presupuesto. “Si no se cuenta con un sistema de inventarios… no va a ser posible que se cuente con información confiable, veraz”. Y añadió que incluso las compras centralizadas pueden fallar si no se basan en datos reales, lo que podría agravar el desabastecimiento, en lugar de resolverlo.

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