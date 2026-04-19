Guayaquil enfrenta calor extremo y lluvias con riesgo de inundaciones este 19 de abril

Publicado por Diana Sotomayor Creado: Actualizado:

Los puntos claves Guayaquil enfrenta calor extremo con sensación térmica de hasta 38 °C y radiación UV extremadamente alta hasta pasado el mediodía.

Las lluvias previstas para la tarde coincidirán con mareas altas, lo que eleva el riesgo de inundaciones.

Sectores bajos de la ciudad podrían registrar anegamientos por el ingreso de agua desde el río hacia el sistema pluvial

Guayaquil atraviesa este domingo 19 de abril una de las jornadas más complejas del actual temporal invernal. El clima, según datos del Inmahim combinan calor sofocante durante la mañana, alta radiación solar y lluvias previstas para la tarde y noche, en medio de mareas elevadas que complican el drenaje.

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (INOCAR) advirtió que el nivel del río Guayas se mantendrá cercano a los 5 metros, lo que limita la evacuación del agua lluvia hacia el río.

Los picos de pleamar están previstos para las 20:43, con niveles cercanos a los 4.95 metros. En este horario, cualquier precipitación podría generar acumulación inmediata de agua, sobre todo en zonas bajas como Urdesa, la avenida Juan Tanca Marengo, la Bahía y sectores del sur de la ciudad; donde la noche del pasado 18 de abril ya se registraron inundaciones a causa de las lluvias.

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El fenómeno ocurre cuando el agua del río, en lugar de permitir el desfogue, regresa por los sumideros y satura el sistema pluvial.

Calor extremo y radiación peligrosa

Durante la mañana, el calor será otro de los protagonistas. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) prevé temperaturas entre 31 °C y 33 °C, con una sensación térmica que podría alcanzar los 38 °C debido a la alta humedad.

A esto se suma un índice de radiación UV de nivel 11+, considerado extremadamente alto, por lo que se recomienda evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y las 15:00, además de mantener hidratación constante.

Lluvias y tormentas en la tarde

Al término de la tarde y en la noche, el panorama cambia. Se espera un aumento significativo de la nubosidad y la probabilidad de lluvias, con acumulados de hasta 10 milímetros.

Estas precipitaciones podrían llegar acompañadas de tormentas eléctricas dispersas, impulsadas por el ingreso de humedad desde la Amazonía y el calentamiento del océano. La coincidencia con la pleamar es el principal factor de riesgo, ya que podría desencadenar inundaciones repentinas.

Recomendaciones ante el clima

Ante este escenario, autoridades locales recomiendan evitar estacionar en zonas propensas a inundaciones, no sacar basura fuera de los horarios establecidos y conducir con precaución, ya que las primeras lluvias vuelven resbalosas las vías. También se aconseja desconectar equipos eléctricos durante tormentas.

Lluvias causaron inundaciones en varios sectores de Guayaquil durante la tarde y noche del 18 de abril.FREDDY RODRÍGUEZ

Lo que dejó el 18 de abril

La jornada del sábado 18 de abril ya había anticipado un escenario complejo. En varios sectores de Guayaquil, como publicó EXPRESO, se registraron lluvias intermitentes que, aunque no fueron intensas, sí generaron acumulación de agua en calles y avenidas.

El calor también marcó la jornada previa. La sensación térmica elevada provocó incomodidad en la población, especialmente en zonas con alta concentración urbana, donde la falta de áreas verdes intensifica el impacto del clima.

Además, se reportaron puntos con drenaje lento, lo que evidenció nuevamente las limitaciones del sistema pluvial frente a eventos combinados de lluvia y marea alta. En algunos sectores, el agua tardó en evacuar, generando congestión vehicular y complicaciones para peatones.