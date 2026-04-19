Exministro Juan Zapata y Michel Deller figuran entre los nombres para la Alcaldía de Quito

Publicado por Mónica Jara Chérrez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Juan Zapata y Michel Deller aparecen como posibles precandidatos a la Alcaldía de Quito, según sondeo del 19 de abril.

Encuesta de Click Research ubica a Zapata y Moncayo con mayor intención de voto entre siete preaspirantes.

El 81 % de quiteños aún no define su voto rumbo a las seccionales por la Alcaldía de Quito.

Dos nombres diferentes aparecieron este 19 de abril de 2026 entre las figuras que, posiblemente, podrían participar como precandidatos a la Alcaldía de Quito. Se trata del exministro del Interior, Juan Zapata, y el presidente de Independiente del Valle, Michel Deller. Según la encuestadora Click Research, ellos se suman a los preaspirantes Pabel Muñoz, actual alcalde de la ciudad; Jorge Yunda, exalcalde y Andrés Castillo, asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN), Paco Moncayo, también exburgomaestre y Paola Pabón, prefecta de Pichincha.

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El listado incluye siete nombres y no contempla a Juan Esteban Guarderas, exvocal del Consejo de Participación, quien anunció su precandidatura. Mientras que los dos últimos, Moncayo y Pabón, no han mencionado su eventual intención para participar por ese cargo en las próximas elecciones seccionales.

De acuerdo con el estudio, Zapata, excapitán de la Policía Nacional, tendría ventaja ya que encabezaría la predisposición de los consultados para votar por él. Le sigue Moncayo, Deller y Yunda, mientras que Muñoz aparece en el quinto puesto solo antes de Castillo y su coidearia, Pabón.

Así sería la votación para la Alcaldía de Quito

La encuestadora consultó a las personas si votarían o no por esos nombres y estos fueron los resultados:

Juan Zapata : Sí: 30,94 % / No: 59,38 %

Paco Moncayo: Sí: 27,19 % / No: 65,31 %

Michel Deller: Sí: 23,63 % / No: 21,25 %

Jorge Yunda: Sí: 22,19 % / No: 74,69 %

Pabel Muñoz: Sí: 20 % / No: 77,19 %

Andrés Castillo: Sí: 19,56 % / No: 55,94 %

Paola Pabón: Sí: 19,38 % / No: 71,56 %

¿En Quito ya definieron el voto?

Sin embargo, el mismo estudio señala que la mayor parte de las personas en Quito aún no decide por quién votará en las siguientes elecciones: el 81,56% todavía no ha pensado a quién apoyará, mientras que el 18,44 % ya tiene definido su candidato.

Otros aspectos que la investigación consultó son las características que debería tener el candidato para lograr el voto y cuáles son los aspectos que harían descartar a los aspirantes.

Estas son las características del próximo alcalde

Así, los participantes respondieron que "el próximo alcalde" de Quito debe tener como principal atributo la integridad (19,69%), que sea preferiblemente adulto (40,31%), con liderazgo (42,81%), experiencia en política (53,44%), innovador y moderno (22,81%), que presente planes técnicos (41,56%) para resolver lo urgente (25,94%) y que logre un cambio total (73,75%).

Además, las personas consultadas consideran que "es mejor que el próximo alcalde" sea diferente al cuadro que se muestre afín al Gobierno (40,63%) y que se presente como un candidato independiente (49,38%). Sin embargo, en el momento de votar, el aspecto que "pesará más en la decisión" para apoyar a un candidato es la propuesta que presente (40,94 %) y la trayectoria (24,69%).

Por otro lado, consideran que dejarían de apoyar a un candidatos que no conozca los problemas de la ciudad (24,06%) y que responda a ciertos intereses (27,81%).

El sondeo de Click Research fue elaborado entre el 11 y 16 de abril de 2026, a través de encuestas directas a 1.900 personas mayores de 18 años, que residen en Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta y Portoviejo.