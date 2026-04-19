Alias Frenillo fue sepultado entre custodia policial, mariachis y fuegos artificiales

Publicado por Anny Bazán Creado: Actualizado:

Lo que se sabe Jeremy Joel Zambrano González, alias Frenillo, murió tras caer desde el noveno piso de un edificio en Puerto Santa Ana

de un edificio en Puerto Santa Ana Tenía antecedentes penales por asesinato, secuestro, tenencia y tráfico de armas, y robo

por asesinato, secuestro, tenencia y tráfico de armas, y robo Al velorio llegaron ramos de flores con las iniciales MR, las de la banda criminal Mafia 18, que supuestamente dirigía

Con rancheras, salsas, merengues y juegos artificiales fue velado y sepultado Jeremy Joel Zambrano González, de 27 años, alias Frenillo, uno de los presuntos cabecillas de la organización criminal Mafia 18.

Sus restos fueron velados en una vivienda de La Floresta 1, en el sur de Guayaquil.

El cortejo fúnebre, que incluyó varios vehículos, y que contó con acompañamiento policial, salió de este sector de la ciudad con destino al cementerio, donde fue sepultado pasado el mediodía de este sábado 18 de abril de 2026.

Los restos de alias Frenillo fueron inhumados en el Cementerio General de Guayaquil.

Durante el velorio del presunto cabecilla criminal, en los alrededores se observó a personas en motocicletas, otras en vehículos y varias calles cerradas con automotores.

Además, hubo presencia de patrulleros de la Policía y de la empresa municipal Segura.

¿Por qué hubo policías en el sepelio de alias Frenillo?

Una fuente policial reveló que durante el velorio se desplegaron entre seis y ocho agentes, y que para el traslado del cadáver al cementerio se destinaron dos patrulleros y cuatro motocicletas, con un total de 13 uniformados.

“Se trataba de una persona bastante peligrosa y podrían presentarse represalias o algún incidente durante el velorio y el traslado del cadáver; por eso se dispuso acompañamiento policial para evitar cualquier tipo de inconvenientes”, indicó.

En el lugar donde fueron velados sus restos, EXPRESO constató que, antes y durante el retiro del cadáver de la vivienda, se lanzaban fuegos artificiales y la Policía se encontraba distribuida en diferentes puntos.

Flores con las iniciales de la banda criminal Mafia 18

Durante el velorio también hubo presencia de mariachis y música durante toda la noche.

Cerca del féretro se colocaron arreglos florales con las letras MF, que corresponderían a las iniciales de la organización a la que presuntamente pertenecía, Mafia 18, así como otros que mencionaban a The Peaky Blinders, la conocida serie inspirada en una pandilla callejera británica.

¿Qué antecedentes tenía alias Frenillo?

Zambrano registraba antecedentes penales por diversos delitos:

Asesinato

Secuestro

Tenencia y tráfico de armas

Robo

Además, tenía dos órdenes de captura vigentes emitidas por unidades judiciales de Guayaquil y constaba como el decimonoveno más buscado por el delito de asesinato.

Había sobrevivido a varios atentados, entre ellos uno ocurrido en abril del 2024, cuando lo esperaban para asesinarlo a las afueras del complejo judicial en el sector de La Valdivia.

Durante el operativo, la Policía decomisó municiones y dos armas de fuego: una que portaba al momento que se lanzó y otra hallada en el dormitorio donde se encontraba su acompañante, de 19 años, quien fue detenida y procesada por tenencia de arma de fuego.