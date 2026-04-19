Irene Ancín, la coach que ha guiado a más de 500 líderes en Latinoamérica

Publicado por Gianella Muñoz Creado: Actualizado:

Lo que debes saber A través de su consultora AZA Estratregia & Desarrollo fortalece empresas y a sus líderes.

Dentro de su programa logra que el CEO tome decisiones con mayor criterio y evite liderazgos basados en la inseguridad.

La inteligencia artificial optimiza procesos, pero el valor diferencial seguirá siendo la capacidad humana.

Irene Ancín habla de liderazgo sin fórmulas prefabricadas. Su visión se aleja de etiquetas y pone el foco en la esencia: “yo no creo en liderazgo femenino ni masculino, creo en el liderazgo”.

Con más de 13 años de experiencia acompañando procesos de transformación profesional, ha trabajado con más de 500 líderes entre Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, México y Perú, ayudándolos a identificar su propuesta de valor y a desarrollar una mirada más consciente sobre su rol.

Actualmente vive en Portugal, desde donde continúa trabajando con empresas de la región. Cuando conversamos, allá eran las nueve de la noche, cinco horas más que en Ecuador, y su jornada ya había estado marcada por sesiones con equipos en Latinoamérica.

Máster en Comunicación Política y Corporativa, Irene sostiene una postura clara ante el avance tecnológico en las empresas: “la IA no va a reemplazar a los líderes; va a dejar en evidencia a quienes no aportan valor”, afirma.

Frente a esos desafíos de innovación, junto a su esposo fundó AZA Estrategia & Desarrollo, una consultora orientada a fortalecer organizaciones y a sus líderes. Entre sus iniciativas destaca Polaris, un programa que impulsa el autoconocimiento, la toma de decisiones y la gestión del cambio.

En Instagram, donde reúne cerca de 30 mil seguidores, Irene comparte reflexiones y herramientas prácticas, consolidando una comunidad interesada en evolucionar laboralmente sin perder de vista el lado humano.

Entre estrategia y humanidad

¿Qué patrón detecta hoy en muchos líderes de Latinoamérica?

Vemos líderes agotados. Se les exige resultados, pero no hay procesos claros ni sistemas eficientes. Terminan apagando incendios todo el tiempo y así es muy difícil ejercer un liderazgo estratégico.

¿En qué momento descubrió que su propósito estaba ligado a formar líderes?

Asumí responsabilidades muy joven. A los 25 años tenía un equipo a cargo en España. Más adelante, como decana en una universidad de Ecuador, tenía cuatro direcciones a cargo. Ahí confirmé que mi propósito es contribuir al desarrollo de otros.

¿Cuál es el error que cometen muchos profesionales cuando asumen un cargo directivo?

El 80 % no sabe explicar cuál es su propuesta de valor más allá de su cargo. Se definen por el puesto, pero no por el valor que realmente generan.

Para evitarlo, ¿qué debería hacer quien lidera por primera vez una empresa?

Lo primero es tener claro su propio FODA personal y profesional. Identificar fortalezas y aspectos a mejorar, evita caer en un liderazgo basado en el “porque lo digo yo”. Cuando uno se conoce bien, puede liderar con mayor criterio y confianza.

Como cualquier persona, muchos CEOs enfrentan crisis personales mientras lideran una organización. ¿Cómo se puede sostener ese equilibrio?

La idea del equilibrio perfecto 50-50 entre vida personal y profesional no existe. Hay momentos en los que el trabajo ocupa el 70 % y otros en los que la familia necesita ese espacio. Lo importante es que las empresas cuenten con procesos y sistemas eficientes, para que el líder atienda su tema personal sin que la organización se detenga.

Lo que la IA sí cambia (y lo que no) en el liderazgo

La IA optimiza, pero no lidera: La IA es una herramienta que permite optimizar procesos y ser más eficientes, pero no reemplaza el criterio humano. El verdadero valor del líder está en lo que la tecnología no puede hacer: La IA no va a reemplazar a los líderes; va a dejar en evidencia a quienes no aportan valor. Menos tareas operativas, más pensamiento estratégico: La tecnología permite reducir tareas repetitivas para que los líderes se enfoquen en decisiones que impacten al cliente y al negocio. Las habilidades humanas se vuelven más relevantes que nunca: La gestión de equipos, la innovación y la capacidad de adaptación son las competencias que marcarán la diferencia. Innovar no es solo crear, es resolver mejor: La innovación también implica encontrar formas más ágiles y eficientes de responder a los desafíos del entorno.

Irene compartiendo herramientas estratégicas en liderazgo y desarrollo profesional.Foto: Cortesía

Su perfil

Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Navarra (España).

Máster en Comunicación Política y Corporativa y especialización en gestión de talento y organizaciones.

Doctora en Comunicación por la Universidad Austral.

Más de 13 años de experiencia en liderazgo, cultura organizacional y desarrollo del talento.

Fue decana de la Facultad de Humanidades en la UEES y ha liderado procesos de transformación organizacional en el ámbito académico.

Actualmente es docente de programas de maestría y doctorado en universidades de Ecuador, Perú y Argentina.



