De socios a némesis: Elon Musk y Sam Altman se enfrentan por el futuro de OpenAI

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LO QUE DEBES SABER

Acusación de Musk: Sostiene que fue engañado y que Altman "robó una organización benéfica" para lucrarse con Microsoft.

Sostiene que fue engañado y que Altman "robó una organización benéfica" para lucrarse con Microsoft. Silencio judicial: La jueza ordenó a ambos limitar sus publicaciones en redes para evitar influir en la decisión del jurado.

La jueza ordenó a ambos limitar sus publicaciones en redes para evitar influir en la decisión del jurado. Defensa de OpenAI: Tilda la demanda como una "campaña de acoso" motivada por los celos y el ego tras el éxito de ChatGPT.

Elon Musk y Sam Altman, otrora socios en OpenAI, matriz de ChatGPT, se presentaron el martes 28 de abril de 2026, en un tribunal federal en California para los alegatos iniciales de un juicio que busca determinar si la empresa de inteligencia artificial traicionó su misión sin ánimo de lucro.

Musk demandó a Altman y a OpenAI, una startup que cofundó y con la que ahora compite en el floreciente sector de la IA. También demandó a Microsoft, actual socio de OpenAI.

"Estamos aquí hoy porque los acusados en este caso robaron una organización benéfica", dijo el abogado de Musk, Steven Molo, el primero en dirigirse al tribunal, antes que los letrados de OpenAI y Microsoft.

Elon Musk "es una leyenda, les guste o no", afirmó Molo ante los nueve miembros del jurado, cuya selección el lunes reveló las profundas reservas que muchos estadounidenses albergan hacia el hombre más rico del mundo.

Admirado como emprendedor, Musk, fundador o dueño de Tesla, SpaceX, X (Twitter) y xAI, ha sido criticado por su brusco giro político y su paso por la administración Trump.

Instantes antes de las declaraciones iniciales, Musk y Altman, que se sentaron junto a sus abogados en el tribunal federal de Oakland, fueron reprendidos por la jueza Yvonne Gonzalez Rogers, quien los instó a limitar al mínimo sus publicaciones en redes sociales durante el transcurso del juicio.

En una andanada de mensajes el lunes, amplificados en su plataforma X, Musk se burló de Altman, antes su amigo y hoy considerado su némesis.

Detrás del enfrentamiento entre ambos, el caso gira en torno a quién debe controlar la IA y en beneficio de quién.

El conflicto en cifras: De la ética a los miles de millones Inversión original: Musk aportó 38 millones de dólares bajo la promesa de una misión altruista, lejos del control corporativo. El factor Microsoft: La alianza escaló a 13.000 millones de dólares, transformando a OpenAI en un coloso de código cerrado. Valoración récord: OpenAI alcanza hoy los 852.000 millones de dólares, mientras prepara una salida a bolsa histórica.

¿Sin fines de lucro?

La disputa se remonta a 2015, cuando Altman convenció a Musk de cofundar OpenAI con la promesa de que sería un laboratorio sin fines de lucro y su tecnología "pertenecería al mundo".

Musk invirtió al menos 38 millones de dólares, pero la ruptura se consumó en 2018, y la Fundación OpenAI creó su filial comercial un año después.

Microsoft empezó entonces a invertir y aumentó su compromiso hasta los 13.000 millones de dólares, una participación que ahora se valora en aproximadamente 135.000 millones.

OpenAI se ha convertido en un coloso comercial valorado en 852.000 millones de dólares y se prepara para una salida a bolsa apoyada en su asistente de IA generativa ChatGPT, que causó sensación en el mundo en 2022.

Pero la compleja estructura de gobierno de OpenAI —en la que un consejo sin fines de lucro mantiene el control último sobre una rama con fines de lucro— ha inquietado desde hace tiempo a inversores recelosos de apoyar a una empresa cuya misión subordina explícitamente el beneficio al bienestar general de la humanidad.

¿Justicia o despecho competitivo? La postura de Musk: Sostiene que fue engañado y que Altman "robó una organización benéfica" para beneficio personal y de Microsoft. La defensa de OpenAI: Califica la demanda como una "campaña de acoso" impulsada por los celos tras el éxito de ChatGPT. El ultimátum judicial: La jueza prohibió a los magnates usar sus redes sociales para influir en el jurado durante el proceso.

Musk acabó creando su propio laboratorio, xAI, que fusionó con SpaceX en febrero; SpaceX está valorada en 1,25 billones de dólares, y su salida a bolsa, prevista para junio, podría convertirse en la mayor de la historia.

Musk sostiene en su demanda que fue engañado respecto a que la misión de OpenAI fuera altruista.

Los cofundadores de OpenAI, Altman y Greg Brockman, "están seguros de su postura y esperan que se conozcan los hechos", dijo el abogado de ambos, William Savitt, a las puertas del tribunal el lunes.

"Ego, celos"

OpenAI, con sede en San Francisco, ha respondido en escritos judiciales que su ruptura con Musk se debió a la búsqueda de control absoluto por parte del magnate y no a su condición de organización sin fines de lucro.

"Su demanda no es más que una campaña de acoso impulsada por el ego, los celos y el deseo de frenar a un competidor", dijo OpenAI sobre Musk en una publicación reciente en X.

La jueza Gonzalez Rogers decidirá hacia finales de mayo —guiada por las conclusiones del jurado asesor— si OpenAI rompió o no una promesa a Musk en su empeño por liderar la IA o si solo supo aprovechar de forma inteligente la tecnología para lograr el éxito.

Además de pedir que se obligue a OpenAI a volver a ser una organización puramente sin fines de lucro, la demanda de Musk reclama la destitución de los cofundadores Altman y Brockman, que es el presidente de la startup.

Musk, que había reclamado hasta 134.000 millones de dólares en daños y perjuicios, ha renunciado desde entonces a cualquier beneficio personal y ha prometido destinar cualquier compensación a la organización sin fines de lucro de OpenAI.