Conservacionista galapagueña Paola Sangolqui recibe el Premio Whitley en Londres

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Reconocimiento mundial: La bióloga Paola Sangolqui recibió en Londres el Premio Whitley 2026, el 'Oscar Verde', por su labor protegiendo al petrel en las islas Galápagos.



Amenazas críticas: El petrel de Galápagos enfrenta un peligro extremo debido al cambio climático, la pesca incidental y la ingesta de microplásticos en el océano.



Impacto comunitario: El proyecto destaca la importancia de involucrar a los habitantes locales en la protección de las zonas de anidación para asegurar la supervivencia de la especie.

La bióloga galapagueña Paola Sangolqui inscribió su nombre en la élite de la conservación ambiental al recibir este miércoles el prestigioso Premio Whitley, conocido como el 'Oscar Verde'. La ceremonia, celebrada en la Real Sociedad Geográfica de Londres, contó con la presencia de la princesa Ana del Reino Unido, quien entregó el galardón a la científica ecuatoriana en reconocimiento a su lucha por salvar al petrel de las Galápagos.

Esta distinción, otorgada por el Fondo Whitley para la Naturaleza (WFN), destaca el esfuerzo de Sangolqui frente a una crisis silenciosa: la posible desaparición de una de las aves marinas más emblemáticas del archipiélago debido al cambio climático y la presión pesquera.

Junto a ella, otros seis especialistas de India, Camerún, Indonesia, Zimbabue y Ghana fueron premiados por liderar proyectos que van desde la protección de salamandras hasta la preservación de ecosistemas de elefantes y tigres.

El petrel: Una travesía de supervivencia

El trabajo de Sangolqui se centra en una especie con un estilo de vida extremo. El petrel pasa la mayor parte de su existencia en mar abierto, alimentándose en puntos tan distantes como Centroamérica, pero regresa anualmente a las islas solo para anidar. Es en este punto de su ciclo vital donde la vulnerabilidad se dispara. Según explicó la experta a la agencia EFE, las aves enfrentan en tierra la depredación de especies introducidas, mientras que en el mar lidian con el aumento de la temperatura del agua.

El calentamiento oceánico obliga a estas aves a realizar viajes más largos y extenuantes para encontrar alimento, lo que reduce sus probabilidades de éxito reproductivo. A esto se suma el peligro de los microplásticos, que las aves confunden con presas. Para Sangolqui, la clave de la supervivencia no solo está en la ciencia, sino en la integración de la comunidad local para que valoren el patrimonio biológico y cultural de las áreas de anidación.

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El legado de Attenborough como brújula

La premiación coincidió con la víspera del centenario del célebre naturalista David Attenborough, una figura que Sangolqui define como su mayor referente. La científica destacó que la labor del británico ha sido fundamental para posicionar a Galápagos como un "lugar mágico" ante los ojos del mundo, gracias a su capacidad para comunicar la urgencia ambiental con sencillez.

Como guía naturalista y ahora referente internacional, la ecuatoriana reafirma que la visibilidad que otorga el WFN es un impulso vital para que el petrel deje de estar en "peligro crítico" y se convierta en un símbolo de resiliencia comunitaria en el archipiélago.