Guaynaa en concierto en México
Guaynaa en concierto en México.

Guaynaa en Ecuador: Fecha y precios para su primer concierto en el país

Vilma Palma e Vampiros y Don Medardo y sus Players forman parte del festival Michelada Fest

El cantante puertorriqueño Guaynaa se presentará por primera vez en Ecuador, como parte del Michelada Fest en Guayaquil. Este espectáculo reunirá música, gastronomía y más de veinte variedades de micheladas.

Fecha del concierto de Guaynaa en Ecuador

El festival se llevará a cabo del 19 al 21 de septiembre. El viernes 19 se presentarán Vilma Palma e Vampiros y Fulanito; el sábado 20, Guaynaa y King África; mientras que el domingo 21 estarán Medardo y sus Players, Ángel Fuentes de Los Terrícolas y se realizarán homenajes a Juan Gabriel, Camilo Sesto y Eduardo Franco.

Valores de las entradas al concierto de Guaynaa

Las entradas están disponibles en Ticketshow. Estos son los valores para el pase de 3 días.

  • General: $ 50 
  • VIP: $100 
La actualidad de Guaynaa: nuevo álbum y vida personal

El intérprete de 'Rebota' y 'Se te nota' llega a Ecuador tras lanzar su tercer disco en solitario, Cumbia y Amor, una producción de 14 canciones grabadas en vivo. El álbum incluye colaboraciones con Grupo Bronco, Ráfaga y Ximena Sariñana, y explora distintos estilos de cumbia. “Es una tecnocumbia modernizada, pero que no pierde el sabor y la cadencia de lo antiguo”, explicó el artista.

Guaynaa destacó que este proyecto representa un reencuentro con sus raíces: “Este soy yo, Guaynaa es un tipo tropical. Guaynaa hace cumbia, Guaynaa hace salsa. Siento que mi identidad va más a la cumbia, a la salsa y al bolero”.

En el plano personal, el cantante y su esposa, la influencer Lele Pons, anunciaron el nacimiento de su primera hija, Eloísa, el pasado 26 de julio de 2025. La pareja compartió la noticia en redes sociales con una publicación que recibió millones de reacciones.

Información del evento Michelada Fest en Guayaquil.

  • Lugar: Plaza Modelo Sports – Estadio Modelo Alberto Spencer, Guayaquil

  • Fechas: 19, 20 y 21 de septiembre de 2025

  • Organiza: On Time Producciones

