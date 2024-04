Guaynaa admite que le gusta exhibirse

El cantante puertorriqueño Guaynaa regresa a la música con Vaquera, una canción enmarcada en su particular reguetón.

La canción se estrenó en Londres el pasado fin de semana, cuando el artista ofreció un concierto privado en un club latino de la ciudad. Luego estuvo en Monterrey, ciudad a la que ha convertido en su tercera casa luego de San Juan y Miami.

Guaynaa asistió como público al festival Tecate pa’l norte, en donde aprovechó para ver los shows de varios de sus colegas del medio. En especial le hizo porras a la española Lola Índigo.

Pero estos días no solo ha sido conversación por su sensual canción, sino también por una fotografía en la que muestra su ganancia muscular. Con más de 330 mil likes, la imagen se volvió viral y despertó los piropos más originales, todos en alusión a la Semana Santa.

Sobre esta imagen y su forma de mostrar el cuerpo fue entrevistado por la revista Shangay. “¿Para qué entrenamos? Pues para enseñar… Tenía sentido que se me sexualizara con el tipo de música que hacía al principio. Está chévere que se hable, y no veo nada malo en ser exhibicionista; está bien que se considere sano que uno se exponga. No tiene que ser ningún tabú hablar de la sexualidad y de la variedad de opciones que hay dentro de ella. El cuerpo es lo único que tenemos en esencia, y si lo queremos enseñar, sea como sea, enseñémoslo”, aseguró el reguetonero, cuyo nuevo tema ya ha alcanzado casi el millón de visitas. Sin duda, sabe bien cómo llamar la atención.

