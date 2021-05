Guaynaa, con cumbia y movimientos pélvicos para el pueblo

En esta oportunidad conversamos con el artista boricua Guaynaa (28). Su buena vibra y candidez se hicieron notar desde el primer instante. Al saludo de ‘¿cómo estás?’ nos dio detalles de su estado de salud y cómo pasa su aislamiento hasta que regresen los shows.

“Yo acá estoy en mi departamento en Miami. Ya me puse la segunda vacuna. Faltan dos semanas para crear inmunidad y de ahí para abajo a abrazar a todo el mundo. La primera vacuna me dio mucho dolor en el hombro. La segunda me dolió un poquito. En asuntos físicos no me dio más nada”. Así, de a poco, entramos en confianza.

Preguntarle por sus últimos videos virales era esencial. Así es cómo consigue tan fácilmente números gigantes en redes sociales (tiene más de 14 millones de oyentes mensuales).

Actualmente Guaynaa promociona Cumbia de la gente, un featuring junto a Los Ángeles Azules. Esta agrupación mexicana es un portaestandarte de la cumbia desde 1980.

Bailar como lo hace es parte de lo que le ha hecho viral...

Son mis ‘movimientos pélvicos involuntarios’ (risas).

¿Por qué este singular baile emociona a tanta gente?

Yo creo que es la manera en la que uno baila. Yo me disfruto todo lo que hago. Soy amante de la música, de mi profesión. Eso es lo que contagia a la gente, pienso yo. No estoy pendiente de otra cosa más que de disfrutar.

¿Bailar así es su sello distintivo?

Sí, es mi sello. Pero es lo bueno de que cuando hago reguetón sepan lo que se ofrece. De igual forma cuando hagamos otras cosas. Ahora mismo tenemos el sello de la cumbia y qué mejor que tenerlo con Los Ángeles Azules.

En TikTok es popular el tag #GuaynaaChallenge, usado más de 8 millones de veces.

No me he percatado del todo. Pero ya lo voy a investigar. Puede resultar algo muy interesante. Yo entreno, como bien, hago ejercicios de estiramiento y meditación y eso hace que tenga un cuerpo en buen estado y que se vea la flexibilidad en los videos.

Actualmente, cada una de sus canciones tiene su propia identidad. Tiene románticas, electrónicas, cumbia, reguetón. ¿En qué momento decide ser tan versátil?

Tengo una crianza musical muy influenciada por una gran variedad de géneros. Mi papá escuchaba salsa, mi mamá pop y balada. Mi hermano era el más roquero. Mucho heavy metal. Mi hermana era la más reguetonera y mis primos mucho rock en español. Y a los 7 años ya me sabía muchas canciones de diferentes géneros y podía identificar una canción buena de otra no tan buena. Desde el principio yo me sentí un artista diferente. Obviamente crecí en la isla cuna del reguetón (Puerto Rico). Me encanta hacerlo, pero desde el principio, sin que la gente lo supiera, yo ya sabía que sería un artista con un marco creativo muy amplio.

¿Cómo fue el acercamiento con Los Ángeles Azules?

Yo tengo un amigo que tenía la conexión directa con Los Ángeles. Es el hijo de Pepe Mejía, integrante de la banda. Y me dijo que cuando quiera hacer algo con ellos, le avise. Así que después de un tiempo me llegó una canción que tenía base de reguetón y un poquito de cumbia. Entonces pienso en ellos, porque si voy a hacer cumbia me voy con los mejores. Ellos la aceptan y los 17 integrantes hacen una nueva composición y le ponen mi letra. Así es como analizo que la banda representa inclusividad. Son la música del pueblo y que no distingue ni de raza, preferencia sexual o condición física.

¿Es el puertorriqueño más mexicano que existe?

No sé. Yo creo que hay artistas puertorriqueños que hacen colaboraciones con mexicanos, pero yo he ido más allá. Más directo al corazón. De todos los artistas urbanos es el que más ha trabajado esa parte. Cuando empecé y llegué a México, hice un tema con los Ghetto Kids y, aunque no eran los artistas con más números, pegamos la canción de Tra, tra. Con ellos todo fue desde abajo y aprendí que la música es de la gente, de la calle, de sonar en los carros y luego ir a festivales. México fue el primer país en abrirme las puertas y lo menos que puedo hacer ahora es retribuirle con mi música (Monterrey y La cumbia de la gente).

¿El próximo disco va a ser en honor a México?

No solo a ese país. A muchas más culturas.

¿Cuántas veces al día te dicen Jean Carlos? ¿O ya se alejó de su vida?

Se alejó un poco. Es raro que me llamen así ahora.

Ya que no hay tocadas y presentaciones, ¿cómo se vincula con el pueblo?

Bueno, haciendo música para la gente y mucha cumbia para ellos. La gente está en sus casas pero sigue escuchando lo que hacemos.

No se queda quieto

Guaynaa ganó fama en 2019 cuando Rebota se convirtió en una tendencia mundial (con más de 452 millones de reproducciones en YouTube al momento). Jean Carlos Santiago Pérez dejo atrás una carrera universitaria y un futuro profesional dentro del área de la ingeniería química.

Además de su música, Guaynaa gusta de colaborar con otros artistas. Simultáneamente a sus singles, promociona sus trabajos junto a Mau y Ricky (Despiértate), Los farandulay (El peludo remake), Diplo (Diplomático), Chung- Ha (Demente) y ahora espera lanzar con Maikel de la Calle Una pregunta.

El amor le llegó también por medio de la música. Cuando le propusieron hacer la canción Se te nota con Lele Pons. Este es uno de los hits más grandes del boricua. La semana pasada fue certificado en Estados Unidos como sencillo de platino. La joven de 24 años es una de las influencers más reconocidas de la esfera latina con sus más de 43 millones de seguidores en Instagram. Ella tiene una carrera paralela como cantante.

