David Bisbal: Esto fue lo que aprendió de Danna Paola

Desde el estudio de grabación de su casa en España, David Bisbal se conectó con la prensa ecuatoriana en una conversación en la que se tocaron varios temas, en especial su proceso de creación en pandemia y cómo ha sobrellevado todo este tiempo.

También su larga trayectoria (que este año cumple dos décadas). Su carisma es innegable y, mientras contaba sus anécdotas, se evidenciaba la familiaridad con la que trata a los medios de comunicación.

Su actual tema promocional, Vuelve, vuelve, es a dúo con Danna Paola. La mexicana y el español han hecho una buena dupla y su video cuenta con más de 10 millones de visualizaciones en YouTube. Además de trabajo, esta cercanía les ha dejado una buena amistad y bastante aprendizaje, en especial en cuanto a tecnología y las redes sociales.

Así lo dio a notar Bisbal, cuando EXPRESIONES le preguntó por su proximidad con artistas jóvenes, con los que siempre tiene apertura para hacer canciones. En otras ocasiones ha colaborado con Tini y Aitana. “Aprendo un montón. He tenido la oportunidad de comentar a varios periodistas que no solamente se aprende de los que hemos tenido también la oportunidad y que llevamos mucho tiempo, como Raphael, Alejandro Sanz, que son grandes expertos. También de los nuevos se aprende, igual o más, y por eso me encanta hacer colaboraciones con ellos”.

Hay otros nombres que considera importantes en su trayectoria. “Es verdad que he tenido varias colaboraciones que en su momento han estado empezando, como con Christian Nodal en México o Greeicy Rendón en Colombia”.

Actualmente está emocionado por la oportunidad de empezar a dar shows. El 30 de septiembre, en Miami, volverá a conectarse con su público, al que dice haber extrañado durante más de un año.

Sin embargo, la pandemia le ha permitido pasar más tiempo con su familia. “Ha servido para reducir la marcha. Hemos trabajado mucho a nivel online. Por eso, he podido ver a mi hija (Ella) comenzar a ser señorita, a mi Bam-Bam (Matteo) y también estar en el nacimiento de la más pequeña el año pasado (Bianca)”.

Por eso, aunque admite que le preocupan mucho todas las áreas afectadas por la propagación de la COVID-19, afirma que estar con los suyos lo reconforta.

Visto bueno a la tecnología

Con estos puntos resume lo que aprendió de su colaboración con la mexicana. Su amistad, insiste, ha sido muy sincera.

“Tini y Danna Paola tienen carreras desde niñas, que es algo diferente, pero les da un bagaje importante. Se aprende muchísimo. Lo prometo. La manera de cantar, conocer a los equipos de cada artista”.

“Danna Paola me ayudó a hacer vídeos para TikTok, que grabamos juntos. Ella los organizó. Me decía: ‘Como milenial, yo considero que se debe hacer así’. ¡Eso me encantó. Y es que tenía toda la razón. Hay que dejarse llevar y aprender de los que conocen más”.

“He aprendido a usar a esa red. Sí hago videos solo, pero cuando alguien te da un consejo, tú no miras su edad. Siempre hay algo bueno que recibir”.

“Tuve que hacer de hombre del tiempo en el video. Es un trabajo que respeto, pero es muy, muy difícil. Me inventaba cualquier cosa para que vieran los gestos (risas)”.

“La virtualidad me ha permitido hacer ruedas de prensa como la de hoy”.

“Voy a hacer un challenge dando vueltas. Y me sirve como ensayo para mis conciertos. Hace mucho no las doy. Me gustan muchos los retos y las redes sociales. Es la forma directa de estar en contacto con todos los países. No me esclavizo y no todos los días comparto algo de mi carrera y de mi vida”.

“Me gusta mucho cantar en redes. La opción de los dúos me fascina. Siempre los veo”.