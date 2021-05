Michelle Cordero: “He pensado en decir ‘se acabó’ a la música”

La cantante cuencana Michelle Cordero está de estreno. Promociona Se acabó, una canción cargada de romanticismo y dolor. A ella le gustan las canciones cortavenas. Se siente muy identificada. Así lo asegura en esta conversación.

A sus 23 años tiene una larga trayectoria que empezó a los 7 años, cuando interpretaba covers de los artistas de moda. Pero ahora con la pandemia, como impedimento para tocar, también tiene que sortear una dificultad más, la de competir en un mercado que, según ella, hace prevalecer la pauta sobre el talento.

Sus palabras son duras, pero aún tiene confianza en que podrá continuar con sus sueños dentro de la industria. Pero Michelle deja claro que sí ha pensado en decir “se acabó”.

¿Cuántas veces ha dicho se acabó en el plano romántico?

A nivel de amores muchas veces. En el amor no me ha ido bien. A mí me han tocado personas tóxicas y también me he hecho muy tóxica. Pero he aprendido que, en cualquier situación, hay que elegirse a uno mismo.

¿La canción cómo llegó a usted?

Fue escrita por Kelly Cárdenas, una artista colombiana. La conocí en plena pandemia y me enamoré de lo que decía. Expresa lo que mucha gente no sabe decir en palabras.

En estos días hizo una queja pública en Instagram sobre el pautaje. Y había una frase importante: “Nadie me dijo que los sueños se podían comprar y a mí no me iba a alcanzar”. ¿De dónde nace este inconveniente?

Este tema es que a mí me está matando el no poder comprar los sueños. Digo esto porque, hoy en día, muchos artistas están pagando para que otros artistas con trayectoria no suenen. Nunca voy a entender por qué no se lucha por el bien por los sueños. Si algún día decido retirarme de esto, me quedo con la conciencia tranquila porque jamás le puse el pie a nadie.

¿Y esto cómo ocurre?

El medio es muy pequeño y estas situaciones se vuelven repetitivas.

¿Ha querido llevar estas circunstancias a un tema legal?

Sí, lo hemos pensado. Porque es algo que está perjudicando a muchas personas. La música es mi sueño, pero también la forma de sustentar la comida de mi hija.

¿Ha pensado en decirle a la música ‘se acabó’?

Sí. En estos momentos siento que paso por una etapa importante para decidir mi futuro. Lo estoy analizando sobre qué tanto me está acabando este medio por la corrupción. También me duele que no se pueda tocar y entregarme a mi público en un escenario.

Más de 'Se acabó'

“Fue muy lindo grabar con Cristopher Pontón. Fue una sus primeras experiencias como modelo para una canción. Él es un chico muy guapo, profesional. Es linda gente. Fue estupendo tenerlo conmigo. Fue solo un día con él. En las tomas que estoy sola fueron después. Él tenía que irse pronto de Cuenca por asuntos de trabajo. Estuvimos 4 días trabajando en la filmación y la postproducción duró 15 días. El vídeo no tiene un presupuesto alto. Lo catalogo así, como ‘alto en sueños’”.

Se acabó fue dirigido por Esteban Villa, fotógrafo cuencano.

Su nuevo estilo de vida

¿Cómo es nuevo estilo de vida?

Es público que me hice una lipoescultura y partir de eso me intoxique y bajé como 10 kilos y no quiero ni recuperarlos ni a bala. Estoy en un régimen sano de alimentación.

¿Qué le cuesta dejar de comer?

Los dulces. Amo todas las golosinas. Las tres leches y la coca cola es lo que más me costó dejar. La comida chatarra no la he vuelto a probar. Dejé atrás las cosas que no me hacen provecho. A medida que vas avanzando te das cuenta que lo haces para bien. Sé cocinar desde los 12 años y eso me ha ayudado. La comida costeña me queda riquísima.