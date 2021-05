Manuel Turizo: “Estoy viviendo mi sueño”

Son casi 20 millones de personas las que lo escuchan mensualmente en Spotify. Manuel Turizo, que acaba de cumplir 21 años, está viviendo una fase de éxito y trabajo que lo tiene completamente feliz y motivado. Esta vez nos atendió desde casa, una de las ventajas que el confinamiento -y la tecnología- nos confiere.

Extremadamente cómodo y paseando por los pasillos de su hogar en Miami, el intérprete de reguetón comentó su sentir sobre la acogida que ha tenido Dopamina, su último álbum.

Yo sé que también tú quieres... pic.twitter.com/XuKrEDmtRW — Manuel Turizo Zapata (@ManuelTurizoMTZ) April 26, 2021

Han pasado casi cinco años desde que inició en la música. ¿Este trabajo qué ha hecho cambiar de su vida más allá del escenario?

¡Muchas cosas! Personalmente me siento mucho más preparado que aquellos años que inicié. Soy un artista al que han visto evolucionar desde el momento que medio íbamos a ver qué iba a suceder. Mi primera canción (Una lady como tú, 2016) fue una bendición y se volvió un hit. Yo me he movido de un lado para otro. Ahora vivo solo. Me ha tocado cambiar muchas cosas de mi vida. Estoy viviendo mi sueño. ¡Qué más te puedo decir!

El segundo disco es la gran prueba para un artista…

¡Yes, sir! (Sí, señor)

Ahora que está presentando Dopamina cómo maneja esta situación que acepta como un hecho. ¿Lo consulta más con su equipo o con su almohada?

Con los dos. La almohada y con el equipo. Sin duda es un reto grande.

¿Cuál es el reto que se ha puesto?

Es real lo que tú estás diciendo. Es un disco clave. Pero si uno se pone a pensar en los retos voy a dejar de ser objetivo en el arte y en la música. Yo solo quiero pensar en lo que es creativo. Claro que es un negocio y tengo contratos que cumplir, pero este disco quise crearlo solo apostándole al arte. Es lo que siento que debemos hacer nosotros. Hay sonidos muy diferentes y nunca he sido un artista de un solo género, voy de lo romántico a lo bailable. Hay mucho por descubrir.

Más de Dopamina

El disco tiene exactamente la misma cantidad de canciones movidas como románticas. ¿Fue aleatorio a la hora de grabar o pensado desde el momento que crearon los temas?

Fue pensado. No en la parte que dividiríamos el disco en dos secciones, pero cuando íbamos escogiendo canciones teníamos una más romántica y otra más movida. El ADN musical de uno habla y por eso la variedad. Me gusta el perreo, el amor, la discoteca. Todo.

¿Cuál fue la participación de Julián en este trabajo?

Mi hermano estuvo en la creación de casi todo el álbum. De pronto ya no lo ven tanto al lado mío porque está trabajando en composiciones de otros artistas. Él sigue estando. Dando la mano en todo lo que hago. En el tercer disco que estamos armando también.

¿Y qué tan adelantado está?

Muy adelantado (Suelta una carcajada).

No pierde tiempo de nada…

En noviembre, creo, que podemos estar hablando de más música.

Siempre más música

¿Con qué artista de otro género le gustaría colaborar?

Me gustaría mucho con Nodal, Alejandro Sanz. Con Alejandro Fernández, también. Soñando más sería con Rubén Blades. Lo admiro. Mis respetos para el maestro. Con Silvestre Dangond. Que sea algo bien romántico.

Y Silvestre ahora se estrenará como actor en una novela. ¿Le gustaría intentarlo?

Sí me han dicho algo. Ha habido conversaciones. Pero todavía no es seguro que vaya a aparecer en algo, y cuando sea seguro yo te aviso.

¿Qué tipo de proyecto sería?

¡Lo que sea! ¡Lo que sea! A mí que me pongan al ruedo como galán, como vende arepas. Lo que quieran, yo lo hago.

¿Cómo será el asunto de la gira que anunciaron?

En Estados Unidos ya anunciamos fechas. La idea es hacerla en todo el mundo, pero por obvias razones no hemos podido y esperamos que la situación vaya avanzando. Yo necesito hacer conciertos.

¿Y qué más viene con Dopamina?

Un estreno cada semana. Faltan 8 vídeos por salir. ¡Todas las canciones son sencillos!

El destape de Manuel

Manuel está disfrutando su casa nueva al máximo. Y así lo demuestra en sus redes sociales, en donde constantemente pone el toque sexy al subir sus fotos en traje de baño y así disfrutar del sol y la piscina.

“Me gusta estar al aire libre. Es la verdad. Por eso me siento acá fuera. Todas las entrevistas las estoy haciendo aquí, tomando sol”.

Aunque nos mintió un poquito diciendo que solo se ha metido dos veces a la piscina, mientras que hay varios vídeos y fotos que prueban lo contrario.