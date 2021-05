J Balvin se está preparando para ser papá

J Balvin y Valentina Ferrer están esperando a su primer hijo. A sus 35 años, el artista colombiano, mencionó ligeramente sus preocupaciones como padre y también reveló como un desliz que espera un varoncito.

El reguetonero le dijo a Entertainment Tonight que se siente bendecido por poder continuar tocando en vivo en medio de una pandemia y por la llegada de su bebé. Esto el clara referencia al evento de VAX LIVE: The Concert To Reunite The World, que ya ha tenido varias grabaciones y se transmitirá el próximo 8 de mayo.

El show se lleva a cabo bajo la organización Global Citizen. Y desde que le diagnosticaron coronavirus el año pasado, volver al escenario ha sido uno de sus mayores deseos. “Tuve COVID, sé cómo se siente. Sabes, lo pasé muy mal. No quiero volver a tenerlo nunca más. Ustedes en Estados Unidos están realmente bendecidos de tener tantas vacunas en este momento, pero yo vengo de Colombia y solo tenemos el 2% de las personas vacunadas, por lo que tomará muchos años", expresó preocupado por los peligros que tiene para la población.

Mientras conversaba confirmó el sexo de su bebé al exclamar: “Quiero ser su mejor amigo”, mostrando que no será un padre estricto. Por ahora está enfocado en ayudar a las poblaciones que necesiten medicina por el COVID-19. “Quiero ayudar al mundo y obtener vacunas para todos. Lo que está pasando en India es realmente triste. Hirió mis sentimientos y estoy aquí para servir”.