Bad Bunny sufre lesión de rodilla durante su residencia en Puerto Rico

Bad Bunny cerró su residencia en Puerto Rico con un inesperado incidente en el escenario. Durante el último show de su serie de conciertos No me quiero ir de aquí, en San Juan, el artista sufrió una aparente lesión de rodilla frente a miles de fanáticos.

¿Cómo fue el accidente de Bad Bunny en su concierto?

En varios videos difundidos en TikTok, se observa al cantante saltando en el escenario mientras interpretaba uno de sus temas, hasta que su rodilla parece torcerse en una dirección inusual. Bad Bunny reaccionó con un grito de dolor y cojeó hacia un costado del escenario antes de continuar con el espectáculo.

A pesar del incidente, el intérprete de Un Verano Sin Ti decidió terminar su presentación y cerrar con éxito su primera residencia formal en la isla, que comenzó en julio de este año.

¿Quiénes fueron los famosos invitados a la residencia de Bad Bunny?

El ciclo de conciertos en Puerto Rico se convirtió en un evento histórico para el artista, reuniendo a invitados especiales como Penélope Cruz, Javier Bardem, Belinda, Austin Butler, Juanes, Jon Hamm y Ricky Martin.

Con el final de la residencia, Bad Bunny se tomará un merecido descanso antes de sus próximos compromisos musicales.

