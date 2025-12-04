Turismo interno: lugares tranquilos en Guayaquil para escapadas navideñas 2025

Familias buscan sitios en la ciudad para compartir momentos de ocio durante las festividades

Turistas recorren el Fortín de la Planchada, en el centro de Guayaquil.

Se acercan las festividades de Navidad y Fin de Año de 2025, y desde mediados de noviembre los guayaquileños han comenzado a acudir masivamente a los centros comerciales en busca de regalos, productos y servicios propios de la temporada.

Las avenidas principales de Guayaquil, sobre todo aquellas próximas a establecimientos comerciales, ya reportan congestionamiento vehicular no solo en horas pico, sino en franjas en las que el flujo se desarrolla con normalidad a diario.

(Te puede interesar: Canastas navideñas baratas desde 5 dólares: ¿dónde comprarlas en Guayaquil?)

En el aeropuerto José Joaquín de Olmedo se ha incrementado la presencia de personas que esperan la llegada de familiares en la sala de arribos internacionales. Con globos, pancartas y, en algunos casos, entre lágrimas, los ciudadanos viven emotivos reencuentros con sus allegados en este espacio.

Y desde ya empiezan a planificar los lugares que visitarán en el Puerto Principal junto a sus familiares que llegan desde el extranjero o desde otras ciudades del país. También hay porteños que buscan disfrutar de paseos en familia durante las festividades de Navidad.

Messi en Guayaquil: el show que convertirá el Monumental en una máquina de ingresos Leer más

Lugares tranquilos para pasear en Guayaquil durante las fiestas de Navidad 2025

En Guayaquil existen espacios públicos que residentes y turistas pueden aprovechar para escapar de la rutina y el bullicio propio de las fiestas. Son amplias zonas al servicio de la ciudadanía, ideales para caminar, hacer deporte o simplemente compartir un momento tranquilo en familia.

El Parque Samanes, en el norte de la ciudad, cuenta con canchas de fútbol, volley y tenis, áreas verdes, una laguna artificial en la que se pueden alquilar botes, una zona parrillera y otra de picnic, así como ciclovía y senderos para caminatas, juegos infantiles.

La Catedral Metropolitana, ubicada entre las calles Chimborazo entre Clemente Ballén y Diez de Agosto, en el centro porteño, ofrece recorridos por sus instalaciones. Además, durante este mes presenta el espectáculo La Noche Más Bella, en horario de 09:00 a 19:00 de lunes a domingo.

Los espacios naturales de la ciudad también se convierten en alternativas ideales para disfrutar en familia. En el Bosque Protector Cerro Blanco, situado en el kilómetro 16 de la vía a la costa, se pueden desarrollar actividades como senderismo, camping, rutas en bicicleta y avistamiento de aves.

El Museo Nacional del Cacao, ubicado en la calle Panamá, ofrece un recorrido que permite conocer la historia de la ‘Pepa de Oro’, su papel en la dinamización de la economía ecuatoriana el siglo pasado y los vestigios que aún conserva esa zona de Guayaquil.

(Lee también: Encendida del árbol en Guayaquil: Cuánto durará el cierre en tramo de avenida Malecón)

Si la idea es caminar, los malecones 2000 y del Salado, así como Puerto Santa Ana, ofrecen amplios espacios junto al río Guayas y el estero Salado. Además, en estos lugares hay una variada oferta gastronómica para complementar el paseo.

Hablando de comida, hay zonas como el Mercado de Sauces 9 o los cangrejales en Sauces 6, ambos en el norte, en los que se pueden degustar mariscos. Asimismo, en la calle Panamá y en Mercado del Río (Malecón 2000), restaurantes presentan diversos platillos.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!