Canastas navideñas baratas desde 5 dólares: ¿dónde comprarlas en Guayaquil?

Cuatro centros de abastos ofrecen opciones variadas y económicas hasta el 6 de enero.

Para los ciudadanos que buscan ajustar el presupuesto de la cena de Nochebuena y Fin de Año, cuatro mercados municipales de Guayaquil han habilitado la venta de canastas navideñas con precios que inician desde los 5 dólares. Esta iniciativa, impulsada por cerca de 50 comerciantes, busca ofrecer alternativas económicas y accesibles en el norte y sur de la urbe.

¿Cuáles son los mercados autorizados para la venta?

La Dirección de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales (DACMSE) otorgó los permisos respectivos para garantizar el orden y la calidad de los productos. Los puntos de venta autorizados donde la ciudadanía puede acudir son:

Mercado Casuarina (Noroeste) Mercado Florida Norte Mercado Sauces IX (Norte) Mercado Las Esclusas (Guasmo Sur)

Canastas navideñas desde cinco dólares, en mercados municipales. CORTESÍA

Horarios y temporada de venta

La oferta está diseñada para adaptarse a "todo bolsillo", con rangos que van desde los 5 hasta los 50 dólares.

Las opciones más básicas y económicas priorizan productos de primera necesidad para la despensa familiar. Estas incluyen arroz, sal, azúcar, fideos, aceite, pan, salsa de tomate, cocoa y enlatados como atunes o sardinas.

Por otro lado, las canastas de mayor valor (20, 30 o 50 dólares) incorporan elementos festivos y complementarios como vinos, champán, pan de pascua, gaseosas, mayonesa, margarina y, por un valor adicional, se puede agregar pollo.

Además de las canastas armadas, los comerciantes ofrecen ingredientes sueltos para quienes prefieren preparar el relleno del pavo o personalizar sus obsequios.

