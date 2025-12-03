Encendida del árbol en Guayaquil: Cuánto durará el cierre en tramo de avenida Malecón

Las luces de la estructura se encenderán este 4 de diciembre y permanecerán encendidas hasta el 6 de enero de 2026

El árbol navideño de 12 metros se instaló a la altura del bulevar 9 de Octubre.

Frente al hemiciclo de la Rotonda, a la altura del bulevar 9 de Octubre, quedó listo el árbol navideño gigante que se encenderá este jueves 4 de diciembre, a las 18:00.

Considerado por el Municipio como el "árbol más emblemático" de Guayaquil, tiene 6.000 luces LED a lo largo de sus 12 metros de altura.

Junto al símbolo navideño se ha instalado un nacimiento de tamaño real, elaborado por artesanos locales, según informó la Alcaldía en una publicación.

Es el sexto árbol gigante que se enciende en la ciudad, de un total de siete. El primero fue el del Malecón del Salado y la tarde de este miércoles 3 de diciembre se tenía previsto hacerlo con el de avenida Portete y calle 29.

Otros se instalaron en calle Panamá, Plaza de la Administración (Pichincha y Clemente Ballén) y Guayarte. Este viernes 5 se prenderán las luces en el árbol de Parque Samanes, a las 18:00.

Cierre vial en avenida Malecón por encendida del árbol

Festival en Urdesa tendrá gastronomía, concurso canino y música Leer más

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que, debido al evento de encendida del árbol, la avenida Malecón estará temporalmente cerrada al tránsito vehicular, en la intersección con 9 de Octubre.

Este cierre se dará de 06:00 a 21:00, según indicó la entidad en sus cuentas de redes sociales.

La Municipalidad precisó que el árbol y el pesebre del Malecón estarán encendidos hasta el próximo 6 de enero, desde las 18:30 hasta la medianoche.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!