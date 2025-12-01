Festival en Urdesa tendrá gastronomía, concurso canino y música: cuándo y dónde será

El evento se hará durante dos días e incluirá la entrega de premios a los participantes

La banda municipal se presentará en el festival "Urdesa vive en ti", que se hará en el parque principal de la ciudadela.

Durante dos días, la ciudadela Urdesa acogerá un festival organizado por el Municipio de Guayaquil, que incluirá música, gastronomía y actividades con mascotas.

Se trata del evento "Urdesa vive en ti", en la que también participarán dirigentes barriales para promover la convivencia, los emprendimientos locales y el turismo urbano.

Así lo indicó este lunes 1 de diciembre la concejala Nelly Pullas, quien dio detalles de la agenda que se cumplirá.

En el parque principal de Urdesa, ubicado sobre la avenida Víctor Emilio Estrada, en el ingreso a la ciudadela, se dará el festival los próximos sábado 6 y domingo 7.

Actividades del festival en Urdesa

La fiesta ciudadana en calle Panamá muestra que se puede recuperar el espacio público Leer más

En la actividad habrá una muestra de cocina en vivo, desfile y concurso de perros, presentaciones de la banda municipal y músicos destacados.

El sábado 6, el evento será de 15:00 a 22:00 e incluirá la celebración del Día del Sombrero Ecuatoriano (15:00), la presentación de la banda municipal (15:15) y una fiesta ochentera (18:30).

El domingo 7, las actividades serán de 11:00 a 18:00: concurso y desfile canino (11:00), actividades gastronómicas (12:00 a 15:00) y show de bartender (17:00).

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!