Árboles navideños en Guayaquil 2025: horarios y puntos donde se encenderán

El Municipio instala árboles gigantes en sectores del norte, centro y sur de la ciudad

El árbol navideño del Malecón del Salado fue el primero que se encendió en Guayaquil, donde el Municipio prenderá otras seis estructuras.

Guayaquil inició oficialmente su temporada navideña con el encendido de siete árboles gigantes distribuidos en el norte, centro y sur de la ciudad. Desde el Malecón del Salado hasta el parque Samanes, cada estructura tendrá su propio acto de iluminación con shows infantiles, artistas invitados y actividades familiares. Aquí te contamos las fechas, horarios y puntos exactos donde se realizarán los encendidos para que puedas planificar tu visita.

En el Malecón del Salado comenzó a festejarse la Navidad, desde el pasado jueves 27 de noviembre, cuando se encendió el árbol de 18 metros, que está adornado con 167 esferas rojas y blancas.

Unas 1.000 personas participaron del evento, según informó la Alcaldía en una publicación, que incluyó la presentación de personajes navideños como Papá Noel.

En la calle Panamá se encenderá este viernes 28 el árbol de 15 metros, que la Dirección de Turismo instaló junto la empresa privada. Desde las 18:00 habrá un show infantil y la presentación de artistas.

Horario de encendida de árboles en Guayaquil

Malecón del Salado: Encendido realizado el jueves 27 de noviembre, 18:00. Calle Panamá: Viernes 28 de noviembre, 18:00 (con show infantil y artistas). Plaza de la Administración: Lunes 1 de diciembre, 18:00. Guayarte (av. Carlos Julio Arosemena): Martes 2 de diciembre, 18:00. Calle Portete (a la altura de la 29): Miércoles 3 de diciembre, 15:00. Malecón 2000 – Hemiciclo de La Rotonda: Jueves 4 de diciembre, 18:00. Parque Samanes: Viernes 5 de diciembre, 18:00.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!