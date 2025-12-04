Portugal contra México en el estadio Azteca con Cristiano Ronaldo como protagonista

La selección mexicana confirmó un amistoso que promete llenar el Estadio Azteca. La FMF anunció que México enfrentará a Portugal el sábado 28 de marzo de 2026, en un duelo que tendrá como principal atractivo la presencia de Cristiano Ronaldo. El compromiso marcará la reinauguración del histórico coloso capitalino tras su remodelación.

(Le puede interesar: ¿Quién es Virgilio Olaya, el ecuatoriano fichado por el Bayern Múnich?)

El partido ante Portugal será el primero en disputarse en el renovado Estadio Azteca, que se convertirá en el único estadio del mundo en albergar tres Copas del Mundo. Para este evento estelar, el Tricolor recibirá al combinado europeo ubicado en el sexto lugar del ranking FIFA, en lo que será también la primera visita del astro luso al icónico recinto mexicano.

La selección México alista dos amistosos claves antes del Mundial en Norteamérica 2026. cortesía

Un anuncio que sacudió al entorno futbolístico

La confirmación de este amistoso generó una fuerte expectativa entre la afición mexicana. La FMF destacó que el duelo servirá como punto de partida del camino hacia el Mundial 2026, donde México será anfitrión junto a Canadá y Estados Unidos. La presencia de Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas más influyentes del planeta, coloca al compromiso como uno de los más esperados del año.

¿Quién es Virgilio Olaya, el ecuatoriano fichado por el Bayern Múnich? Leer más

Bélgica, el segundo desafío de la Fecha FIFA

Además del enfrentamiento ante Portugal, México disputará un segundo amistoso dentro de la misma ventana internacional. El miércoles 31 de marzo, el Tri se medirá a Bélgica, octava selección del ranking mundial, en el Soldier Field de Chicago. La FMF resaltó que estos partidos permitirán medir el nivel del equipo frente a rivales europeos de elite.

Horarios confirmados para ambos compromisos

El duelo entre México y Portugal está programado para las 19:00 (hora del centro de México), equivalente a 20:00 en Ecuador. El encuentro ante Bélgica también se jugará a las 19:00 locales, manteniendo el mismo horario para la audiencia ecuatoriana. La federación subrayó que ambos compromisos serán determinantes en el fortalecimiento competitivo del Tricolor rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!