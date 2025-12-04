Emprendimientos, artesanías y comida típica: la Megaféria por Fiestas de Quito

Fiestas de Quito: estas son las ferias y mercados imperdibles del 4 al 13 de diciembre

Este 4, 5 y 6 de diciembre disfruta de ferias llenas de color, sabores y emprendimientos locales en el norte y sur.

Las Fiestas de Quito también se celebran en los mercados, en las plazas y en las manos de quienes ponen creatividad a cada producto. Este año, la magia de diciembre se vive entre artesanías, gastronomía tradicional, emprendimientos innovadores y espacios seguros para que las familias disfruten sin gastar de más.

Megaféria Calderón: Navidad en cada pasillo

Desde el 04 hasta el 06 de diciembre, la alegría se instala en dos puntos del norte y sur de la capital.

En la Megaféria Calderón, ubicada en la Plaza Cívica Carapungo, los visitantes encontrarán desde las 10h00 hasta las 20h00 un ambiente festivo, lleno de música, colores y creatividad.

Los pasillos se llenan de artículos navideños elaborados a mano, muñecos decorativos, artesanías, ropa, accesorios, dulces tradicionales y detalles pensados para dar un toque especial al hogar. A esto se suma la oferta gastronómica y los productos de emprendimientos locales, con precios accesibles para que más familias puedan celebrar sin afectar su economía.

Feria Quito Impulsa: emprendimiento desde el sur

Las propuestas continúan el 5 y 6 de diciembre con la Feria Quito Impulsa, en la Plaza Cívica Eloy Alfaro, en el sur de la ciudad. Este espacio apuesta por dinamizar la economía popular, visibilizar nuevos talentos y acercar a los residentes del sur y centro opciones de productos creativos, útiles y festivos.

Los emprendedores locales llegan con una amplia variedad de alternativas: decoración, bisutería, moda, alimentos procesados, regalos y más, todo pensado para las festividades de Quito y Navidad.

Cierre en Pomasqui: tradición y comercio local

La agenda festiva se cierra el 13 de diciembre en el Corredor Comercial de Pomasqui, en el Parque Central. Allí se desarrollará una jornada especial para que las quiteñas y los quiteños recorran sus calles, descubran nuevos productos y apoyen a los comerciantes de la zona.

