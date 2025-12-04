Olsen: "Quito pide autoridades que trabajen con más coordinación"

En la sesión por Quito, Olsen volvió a llamar a las fuerzas políticas para "redefinir prioridades" en la agenda legislativa

Olsen insistió en un acercamiento con las fuerzas políticas, durante la sesión solemne por el aniversario 491 de Fundación de Quito.

"Recuperar la confianza de Quito" y que la capital necesita "autoridades que trabajen con más coordinación", fueron algunas de las frases que empleó este 4 de diciembre de 2025 el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, para reiterar el llamado a la oposición a que apoye las propuestas normativas que busca impulsar el oficialismo. Así lo manifestó durante la Sesión Solemne por los 491 años de Fundación de la capital, que se desarrolló en el Pleno del Legislativo.

Allí Olsen, con un tono conciliador dijo que la capital requiere de autoridades con "más visión. No nos pide señalar culpables, nos pide actuar juntos, que construyamos desde las coincidencias, que dejemos de ser adversarios y ser socios para reconstruir confianza".

No obstante, sus palabras solo llegaron a los asambleístas de las diferentes bancadas y representantes de la Funciones del Estado, pues el alcalde, Pabel Muñoz, no asistió a la sesión. Sin embargo, eso no impidió que Olsen hable de las necesidades de la urbe: "barrios que esperan mejores servicios, familias que desean estabilidad, movilidad que necesita modernización", etc.

Luego, el titular del Parlamento aprovechó el espacio para reiterar el llamado a los bloques de oposición para que apoyen sus proyectos. "A los colegas asambleístas, voy a insistir en que las fuerzas políticas trabajemos desde las coincidencias y no desde heridas, insistiré en dejar la mala política, que divide. En seis meses hemos cumplido el 41% de la agenda legislativa, demuestra que sí podemos trabajar juntos, la realidad exige definir prioridades", expresó.

Jefa de ADN descartó diálogo con el correísmo

El pedido de Olsen se registra después de que la semana pasada Valentina Centeno, jefa de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), descartó el diálogo con el correísmo porque el bloque de la Revolución Ciudadana (RC) se habría negado a apoyar las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que impulsa el oficialismo.

Al respecto, el coordinador del bloque de la RC, Juan Andrés González, ha asegurado que el oficialismo "miente" e indicó que "el Gobierno no tiene intención de dialogar".

Durante la sesión, los asambleístas de diferentes bloques y Olsen entregaron reconocimientos a varias instituciones y personalidades de la capital.

La pugna de Muñoz con Noboa marcan las fiestas de Quito

A diferencia del año anterior, el alcalde Muñoz no llegó y su ausencia marca más la pugna con el Gobierno. El funcionario se negó a realizar la Serenata Quiteña, en donde se saluda al presidente, Daniel Noboa, y atribuyó la decisión a los inconvenientes en los procesos de contratación del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

Por ese motivo, el régimen sí desarrolló el evento y allí, Noboa criticó a Muñoz. "Ciertos malos funcionarios trataron de parar esto, de cortar esta conexión entre el pueblo y el Gobierno (...) A esos funcionarios que no les da la gana de respetar a Quito, pronto se irán, y ustedes mismos podrán escoger una mejor autoridad", manifestó en referencia a las elecciones seccionales que se celebrarán en 2027.

