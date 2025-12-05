Presunto caso de violencia intrafamiliar revela arsenal de armas en Quito

La Policía halló armas de fuego dentro de un departamento ubicado en el sector de La Mariscal

Las armas estaban dentro de un armario en el departamento.

La noche del 4 de diciembre de 2025, una alerta por presunta violencia intrafamiliar derivó en el hallazgo de nueve armas de fuego dentro de un departamento ubicado en el sector de La Mariscal, en el norte de Quito.

Según informó el coronel Armando Chávez, jefe del Distrito Eugenio Espejo, los policías acudieron a un llamado de auxilio en el que una mujer denunció que fue agredida física y verbalmente por su conviviente. Además, aseguró que el hombre la habría amenazado con un objeto que, según su descripción, parecía un arma de fuego.

Con la intención de localizar al presunto agresor, los uniformados acompañaron a la mujer al departamento donde se habrían producido los hechos.

Ella indicó que el hombre guardaba el arma en un dormitorio del mismo inmueble. Con su autorización, los agentes ingresaron, pero el sospechoso ya no se encontraba en el lugar.

Durante la inspección, los policías observaron junto a la cama un objeto con características similares a las de una pistola: color negro, con armazón y corredera plásticas y un grabado que decía “Made in China”, acompañado de su respectivo cargador.

Posteriormente, la mujer extrajo de un armario varias cajas negras que, según indicó, contenían objetos similares.

Nueve armas decomisadas

Al revisar el contenido, los agentes constataron que se trataba de varias armas de fuego, por lo que procedieron a su decomiso. Todo el material fue ingresado bajo cadena de custodia a las bodegas de la Policía Judicial, detalló el coronel Chávez.

La víctima fue trasladada a la Unidad de Flagrancia para recibir valoración médica y obtener el certificado legista correspondiente.

El documento permitirá que continúe el proceso legal en contra del presunto agresor, quien sigue siendo buscado por las autoridades.

