Presunto microtráfico escolar: hallan droga en bolso de estudiantes en Quito

La intervención policial se realizó bajo los lineamientos de flagrancia y riesgo inminente establecidos para instituciones

Dos estudiantes fueron encontrados con un bolso que contenía droga dentro de un plantel educativo en el sur de Quito, la mañana de este 4 de diciembre de 2025. La alerta ingresó al ECU 911 y, de inmediato, la Policía Nacional acudió al establecimiento para verificar la situación.

Al llegar, los uniformados confirmaron la presunta tenencia de sustancias sujetas a fiscalización por parte de los menores. La droga —aparentemente marihuana— estaba distribuida en pequeñas fundas y oculta en un bolso tipo canguro.

Intervención policial y protocolo con Dinapen

El procedimiento se realizó en coordinación con la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), autoridades educativas y representantes legales de los estudiantes, garantizando el respeto a sus derechos durante toda la intervención.

Imágenes difundidas por la institución muestran a un chico y una chica implicados en el caso, ambos con sus uniformes escolares.

Cuándo puede ingresar la Policía a una institución educativa

Desde el inicio del periodo lectivo 2025-2026, el Ministerio de Educación estableció lineamientos claros sobre el ingreso de la Policía Nacional a escuelas y colegios. La normativa permite el acceso únicamente en tres escenarios:

  • Flagrancia

  • Orden judicial

  • Riesgo inminente

La entonces ministra de Educación, Alegría Crespo, detalló que el riesgo inminente aplica en situaciones como extorsiones a docentes, tenencia de armas blancas o casos de microtráfico dentro de los planteles. Estas circunstancias ameritan la presencia de la fuerza pública, siempre bajo los protocolos definidos por la cartera de Estado.

