Presunto microtráfico escolar: hallan droga en bolso de estudiantes en Quito
La intervención policial se realizó bajo los lineamientos de flagrancia y riesgo inminente establecidos para instituciones
Dos estudiantes fueron encontrados con un bolso que contenía droga dentro de un plantel educativo en el sur de Quito, la mañana de este 4 de diciembre de 2025. La alerta ingresó al ECU 911 y, de inmediato, la Policía Nacional acudió al establecimiento para verificar la situación.
Le invitamos a que lea: Metro de Quito cuestiona auditoría de Contraloría tras señalamiento de fallas
Al llegar, los uniformados confirmaron la presunta tenencia de sustancias sujetas a fiscalización por parte de los menores. La droga —aparentemente marihuana— estaba distribuida en pequeñas fundas y oculta en un bolso tipo canguro.
Intervención policial y protocolo con Dinapen
El procedimiento se realizó en coordinación con la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), autoridades educativas y representantes legales de los estudiantes, garantizando el respeto a sus derechos durante toda la intervención.
Imágenes difundidas por la institución muestran a un chico y una chica implicados en el caso, ambos con sus uniformes escolares.
Fiestas de Quito: Estos museos podrás visitar por $1 este viernes 5 de diciembreLeer más
EN FLAGRANCIA //— Policía Ecuador Quito - Zona 9 (@PoliciaEcZona9) December 4, 2025
Tras una alerta por el @ECU911, se localizó a dos menores de edad que portaban, en el interior de una unidad educativa, un bolso con droga. A los hoy aislados se les garantizaron sus derechos y puestos a las autoridades competentes.#ServirYProtegerConFirmeza pic.twitter.com/nZFk37loNY
Cuándo puede ingresar la Policía a una institución educativa
Desde el inicio del periodo lectivo 2025-2026, el Ministerio de Educación estableció lineamientos claros sobre el ingreso de la Policía Nacional a escuelas y colegios. La normativa permite el acceso únicamente en tres escenarios:
- Flagrancia
- Orden judicial
- Riesgo inminente
La entonces ministra de Educación, Alegría Crespo, detalló que el riesgo inminente aplica en situaciones como extorsiones a docentes, tenencia de armas blancas o casos de microtráfico dentro de los planteles. Estas circunstancias ameritan la presencia de la fuerza pública, siempre bajo los protocolos definidos por la cartera de Estado.