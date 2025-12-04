Metro de Quito cuestiona auditoría de Contraloría tras señalamiento de fallas

Con dos años de operación, el Metro de Quito continúa en el centro del debate público por dudas técnicas y administrativas.

La Contraloría General del Estado aprobó el informe de auditoría correspondiente al examen especial realizado a la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (EPMMQ), entre el 1 de febrero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024.

Le invitamos a que lea: Alerta en Quito: centros de rehabilitación clandestinos con 133 personas retenidas

El análisis abarcó las administraciones de Jorge Yunda, Santiago Guarderas y Pabel Muñoz, y se centró en la ejecución de la Primera Línea del Metro de Quito.

Fiestas de Quito: Estos museos podrás visitar por $1 este viernes 5 de diciembre Leer más

Según la entidad de control, el examen identificó varias irregularidades en procesos administrativos, técnicos y financieros del proyecto. Entre los principales hallazgos constan diferencias entre las cantidades de obra planilladas y las realmente ejecutadas; contratación de seguros y servicios de mantenimiento sin haber aplicado los procedimientos de contratación pública; incumplimientos técnicos del inversor de tracción; falta de indemnización por el siniestro de la unidad de tracción 16; y bienes que, pese a haber sido adquiridos, no fueron ingresados ni registrados en el sistema contable institucional.

Este informe provocó una respuesta inmediata de la Empresa Metropolitana Metro de Quito. Pasadas las 17:00, la entidad difundió un comunicado en el que rechazó de forma categórica los resultados de la auditoría.

Metro de Quito rechaza el informe y cuestiona el procedimiento de Contraloría

En su pronunciamiento oficial, el Metro de Quito señaló que el examen abarca tres administraciones municipales, ocho gerencias, el consorcio Acciona CL1, la fiscalizadora Metro Alianza y el gerenciador GMQ, por lo que consideran que los señalamientos carecen de un análisis técnico especializado y profundo.

Asamblea realiza Sesión Solemne por la fundación de Quito, sin Pabel Muñoz Leer más

La empresa sostiene que el contenido del informe “evidencia el desconocimiento” por parte del equipo auditor sobre los convenios internacionales, el contrato FIDIC y la normativa europea bajo la cual se construyó la Primera Línea del Metro, con monitoreo permanente de la banca multilateral responsable de su financiamiento. Esa falta de especialidad —dicen— habría derivado en conclusiones “erradas, sin sustento técnico ni jurídico”.

Además, la EPMMQ expresa preocupación por la difusión anticipada de supuestos hallazgos a través de medios de comunicación, lo que —según afirma— vulnera el debido proceso y afecta la seguridad jurídica de la institución.

La empresa anunció que ejercerá todas las acciones legales que correspondan para garantizar su derecho a la defensa y espera que se respeten las etapas del proceso administrativo. También ratificó la transparencia de su gestión y el trabajo de sus funcionarios, destacando que la operación comercial del sistema se mantiene segura y eficiente.

Metro de Quito defiende su operación y transparencia

En la parte final del comunicado, la entidad recuerda que el Metro de Quito ha operado durante más de dos años de manera continua y segura, beneficiando a millones de usuarios. Asegura que este desempeño es evidencia del uso responsable de los recursos públicos y del compromiso por ofrecer un servicio eficiente.

La EPMMQ reiteró a la ciudadanía que la operación del sistema ferroviario —el primero de transporte masivo subterráneo del país— continuará garantizada, a la par del proceso de defensa institucional frente al informe de Contraloría.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.