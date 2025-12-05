Expreso
Siniestro de tránsito Quito
Uno de los vehículos terminó impactándose contra un árbol.Foto: cortesía / CBQ

Fatal accidente Simón Bolívar: La víctima y qué vías están cerradas hoy en Quito

El siniestro de tránsito dejó una persona fallecida y dos heridas

El feriado por las fiestas de Fundación de Quito comenzó con una tragedia en las vías. La mañana de este 5 de diciembre de 2025, un siniestro de tránsito registrado en la avenida Simón Bolívar, a la altura del sector La Argelia Alta, en el sur, dejó como saldo una persona fallecida y dos heridas.

Según información preliminar del Cuerpo de Bomberos Quito, dos vehículos colisionaron y uno de ellos terminó impactándose contra un árbol

Debido al siniestro, la vía permaneció inhabilitada por más de dos horas en sentido sur–norte, y fue habilitada nuevamente pasadas las 09:30.

Otro siniestro en el norte

Otro siniestro se reportó en el norte de la ciudad, en la intersección de la Panamericana Norte y la avenida Galo Plaza Lasso, en Calderón. 

El carril izquierdo de la Panamericana Norte, en sentido sur–norte, tuvo que ser cerrado mientras se atendía la emergencia.

Ante el inicio del feriado, las autoridades insistieron en el llamado a la ciudadanía para conducir con precaución y recordar que, en caso de emergencia, se debe contactar al 911.

Controles en las vías

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) activará este 5 de diciembre una serie de operativos de control en distintos puntos de la ciudad, con el fin de garantizar la movilidad segura durante el feriado por fiestas de fundación.

Entre los controles están en la exTribuna de los Shyris, de 21:00 a 02:00; Naciones Unidas y Japón, de 21:00 a 02:00 y en el Redondel del Ciclista, de 21:00 a 02:00.

