Qué hacer si sufre un accidente de tránsito en Quito hoy: trámites y derechos

El primer paso es llamar a la línea única de emergencia 911

En Quito, solo en noviembre de 2025 se registraron 308 siniestros que dejaron 22 personas fallecidas.

En Quito, los siniestros de tránsito son cada vez más frecuentes. Saber cómo actuar no solo puede salvar vidas, sino también facilitar los trámites posteriores. A continuación, le explicamos paso a paso qué hacer si se ve involucrado en un siniestro vial.

Como primer paso debe llamar a la línea de emergencia 911. Reporte el siniestro indicando la ubicación exacta, el número de personas implicadas, la gravedad de las lesiones y el tipo de siniestro. Conteste todas las preguntas del operador y espere a que lleguen los paramédicos y la policía.

Mantenga la calma y asegure la zona

Señalice el lugar para evitar más indicentes. No mueva los vehículos salvo que sea estrictamente necesario. Tome fotografías de la escena, los vehículos y cualquier daño visible.

Primeros auxilios básicos

Evalúe primero el nivel de consciencia de las víctimas y confirme si respiran. No mueva a quienes presenten lesiones graves, ya que esto podría empeorar su estado. Si una persona está inconsciente pero respira con normalidad, colóquela en posición lateral de seguridad (PLS) para mantener sus vías respiratorias despejadas.

Si la respiración se detiene, inicie de inmediato la reanimación cardiopulmonar (RCP). En el caso de motorizados, no retire el casco a menos que la persona no respire o tenga dificultades para hacerlo. Finalmente, si el vehículo está en llamas, actúe con rapidez para evacuar a las víctimas y alejarse del peligro.

Atención médica inmediata

Toda víctima tiene derecho a recibir atención médica en cualquier centro de salud, público o privado, sin costo inicial. El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SPPAT) cubre hasta $3.000 en gastos médicos.

Trámites y derechos posteriores al siniestro

Denuncie en Fiscalía: Acuda a la Fiscalía General del Estado para iniciar el proceso penal y civil.

Parte Policial/Municipal: Solicite una copia certificada del parte del siniestro en la Dirección de Asuntos Judiciales del Municipio de Quito.

Reclamo al SPPAT: Si cubrió gastos médicos, inicie el trámite en gob.ec/sppat para el reembolso hasta $ 3.000.

Seguros privados: Notifique a su aseguradora y entregue el parte policial.

Defensoría Pública: Puede orientarlo si tiene dudas o necesita impugnar algún procedimiento.

