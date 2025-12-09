Colectivos piden ordenanza que permitirá a Quito ser pionera en regular la pirotecnia

Piden que se apruebe la ordenanza que regula el uso de pirotecnia en Quito

Colectivos realizron un plantón este 9 de diciembre en la Plaza Grande.

Bajo consignas en defensa de los animales y de los grupos vulnerables, colectivos animalistas realizaron este 9 de diciembre de 2025 un plantón en la Plaza Grande para exigir al Concejo Metropolitano que apruebe la ordenanza que regula el uso de pirotecnia en la capital.

La normativa, que fue aprobada en diciembre de 2024 dentro de la Comisión de Salud, lleva más de un año sin ser tratada en segundo debate.

Verónica Aillón, coordinadora jurídica de Victoria Animal, recordó que en 2022 los colectivos mantuvieron una reunión con el alcalde, Pabel Muñoz, para exponerle la medida cautelar que interpusieron con el fin de evitar el uso de pirotecnia en Nayón y Puembo durante sus festividades.

“Le mostramos la sentencia. Nuestra Constitución es garantista y prevé que se evite la vulneración de derechos de las personas y habitantes del espacio común, y la pirotecnia contraviene esa norma”, explicó. Señaló que existen cuatro sentencias, dos en Nayón y dos en Puembo, que ratifican esta posición.

Aillón afirmó que los colectivos participaron en mesas de trabajo, incluso con comerciantes, y alcanzaron consensos para impulsar la ordenanza. Sin embargo, denunció que el proceso permanece estancado desde hace un año. “Exigimos que la autoridad que nos representa haga algo. Queremos que el alcalde nos escuche”, insistió.

Diciembre, un mes más crítico por la pirotecnia

Cristina Alarcón, representante de Protección Animal Ecuador, también reclamó celeridad en el tratamiento de la normativa. “El sufrimiento no puede estar a costa de un espectáculo de luces. Es una ordenanza importante y podríamos ser la primera ciudad del país en contar con una regulación de este tipo”, afirmó.

La activista destacó que diciembre es el mes más crítico en cuanto al uso de pirotecnia. Recordó que mientras para algunas personas los fuegos artificiales significan diversión, para otras implican sufrimiento y graves afectaciones, especialmente para personas con autismo, adultos mayores, bebés, animales domésticos y aves.

“Los animales de compañía sufren ataques de pánico, huyen, se pierden o incluso pueden morir por el impacto del ruido”, señaló. Añadió que existen alternativas seguras como pirotecnia no sonora, espectáculos luminosos, drones y shows LED. A pesar de los oficios enviados al Municipio, dijo, no han recibido respuesta.

Alarcón aseguró que el alcalde se había comprometido, en una entrevista concedida la semana pasada, a incluir el tema en la sesión del 9 de diciembre, no obstante, eso no ocurrió, lo que generó la protesta.

El impacto de la pirotecnia sonora

La propuesta de ordenanza plantea prohibir el uso y la comercialización de pirotecnia sonora en todo el Distrito Metropolitano de Quito, a la vez que incentiva alternativas como espectáculos LED, mapping y drones.

El concejal Andrés Campaña, proponente de la normativa, recordó que la pirotecnia tradicional alcanza niveles superiores a los 160 decibeles, mientras que el límite de tolerancia humana es de 65. Advirtió que esa contaminación sonora genera estrés, ansiedad y pánico, y tiene impactos severos en grupos vulnerables.

Los colectivos anunciaron que mantendrán las acciones de presión hasta que el Concejo Metropolitano de paso al segundo debate y posterior aprobación de la ordenanza.

