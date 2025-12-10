Contraloría advierte irregularidades en la compra de trolebuses eléctricos en Quito

La Contraloría recomendó responsabilidades civiles por el monto del perjuicio de más de $ 2,5 millones

La Contraloría General del Estado aprobó este 10 de diciembre de 2025 un informe de auditoría relacionado con la adquisición de 60 trolebuses eléctricos y el acuerdo firmado entre la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (Epmtpq) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), dentro del proyecto “Movilidad Sostenible”.

El análisis abarcó el periodo entre el 1 agosto de 2022 y el 30 abril de 2025 y reveló una cadena de decisiones improvisadas, falta de controles internos y un presunto perjuicio económico superior a los $ 2,5 millones.

Proceso de compra sin licitación y fuera de la normativa

La auditoría determinó que la Epmtpq adquirió los 60 trolebuses sin aplicar los procedimientos de contratación pública establecidos. A pesar de tratarse de bienes normalizados, lo que obligaba a realizar una subasta inversa, según el Sercop, el proceso se canalizó mediante Unops tras la firma de un Memorando de Entendimiento entre el alcalde y la organización internacional.

El informe de la Contraloría señala que, amparado en ese documento y sin coordinación previa, el gerente general de la Epmtpq invitó a Unops a presentar una propuesta y firmó un “Memorándum de Acuerdo” para la compra de los vehículos, omitiendo las condiciones del proyecto de inversión y saltándose los pasos de contratación pública.

El Directorio de la empresa tampoco actuó como contrapeso y pese a conocer que la compra se estaba gestionando vía Unops, no pidió aclaraciones ni informes técnicos, ni hizo seguimiento al Plan Operativo Anual. Las mesas de trabajo entre la empresa municipal y la agencia internacional, previas al acuerdo, tampoco dejaron evidencias claras sobre cómo se fijaron los costos de implementación ni las condiciones económicas.

Estas decisiones derivaron en pagos a Unops por $ 2’552.307,83 sin el debido sustento, según la Contraloría.

Trolebuses con fallas técnicas desde el diseño

El informe también cuestiona la calidad de los vehículos adquiridos: los trolebuses eléctricos no cumplieron 15 de las 80 especificaciones técnicas del contrato.

El equipo técnico de la Epmtpq aprobó el diseño del prototipo sin verificar que cumpliera con lo pactado ni justificar las omisiones. La comisión de entrega–recepción, conformada por gerentes de áreas clave, especialistas de mantenimiento y la Coordinadora de Comunicación, tampoco observó los incumplimientos, lo que permitió que la flota ingresara sin garantizar plenamente la seguridad de los usuarios.

Responsabilidades y próximos pasos

Por estos hallazgos, la Contraloría recomendó responsabilidades civiles por el monto del perjuicio (más de $ 2,5 millones) y responsabilidades administrativas por $ 79.970.

Además, el organismo identificó indicios de responsabilidad penal, que serán enviados a la Fiscalía para las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, el alcalde, Pabel Muñoz, ni la Empresa de Pasajeros se ha pronuciado sobre el informe de la Contraloría.

