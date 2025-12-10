Dos accidentes seguidos en la av. Simón Bolívar dejan 4 heridos en Quito

La AMT cerró el paso en el redondel El Ciclista, que conecta con la avenida Simón Bolívar, tras un accidente de tránsito

El volcamiento de un camión obligó a cerrar totalmente el paso en un tramo de la avenida Simón Bolívar.

Dos accidentes de tránsito se registraron en tramos diferentes de la avenida Simón Bolívar este 10 de diciembre de 2025. Según la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), ambos siniestros viales dejaron cuatro personas heridas.

El primer accidente involucró a tres vehículos: un auto, una camioneta y otro tipo SUV. El Cuerpo de Bomberos de Quito dijo que los tres automotores colisionaron pasadas las 11:00, cuando circulaban por el carril izquierdo del sector San Vicente, en sentido sur - norte. En el lugar, dos personas resultaron afectadas y fueron atendidas por los socorristas.

El segundo percance vial provocó el cierre de un tramo de la vía, pues un camión se volcó en la avenida Simón Bolívar y Granados, en el sector Monteolivo, en el norte.

Los agentes civiles suspendieron el paso de los tres carriles en sentido norte - sur, desde el redondel de El Ciclista, para evitar que los automotores ingresen a la conexión. Dos ciudadanos resultaron heridos en este caso, indicó la AMT.

Tránsito colapsado en av. Simón Bolívar

Quito aumenta su presupuesto 2026 sin resolver la baja ejecución municipal Leer más

En el lugar hay decenas de vehículos atascados, ya que el automotor de carga quedó atravesado sobre el asfalto. Por ello, la AMT recomendó tomar como rutas alternas las avenidas El Inca, Las Palmeras, Zámbiza, Eloy Alfaro, 6 de Diciembre y América.

💥🚙 #Ahora | Atendemos una emergencia por un siniestro de tránsito en la Av. Simón Bolívar, a la altura del cementerio Monteolivo norte, sentido norte - sur.



🚑 Nuestros paramédicos brindan atención prehospitalaria a dos personas afectadas.



⚠️ La vía se encuentra cerrada.… pic.twitter.com/GxnbEsgy3N — Bomberos Quito (@BomberosQuito) December 10, 2025

Hasta las 14:00 no se informaba sobre una hora estimada para rehabilitar la circulación vehicular.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!