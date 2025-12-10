Quito: ¿En qué se gastarán los $1.000 millones del presupuesto 2026?

Quito destinará más de USD 1.040 millones en movilidad, obras y programas sociales en 2026

El Concejo Metropolitano de Quito aprobó el Presupuesto 2026, se enfocará en movilidad, obras comunitarias, programas sociales y fortalecimiento institucional.

El Concejo Metropolitano de Quito aprobó el Presupuesto 2026, que asciende a $ 1.041’860.028, con 18 votos a favor. El monto supera al asignado para 2025 ($ 983’425.315) y concentra sus mayores inversiones en movilidad, obras comunitarias, programas sociales y fortalecimiento institucional.

De acuerdo con la Secretaría de Planificación, la ciudad orientará sus recursos conforme al Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PMDOT), que se estructura en tres ejes: mejorar la calidad de vida, consolidar una ciudad segura y sostenible y fortalecer una gestión municipal eficiente y cercana.

$612 millones para inversión pública

La secretaria de Planificación, Grace Rivera, informó que el Municipio destinará USD 612’369.239 exclusivamente a inversión. Este monto financiará obras, servicios y proyectos de desarrollo en los barrios urbanos y rurales.

Movilidad será el principal destino del presupuesto

La movilidad concentra la mayor parte de los recursos. En total, $ 323 millones, equivalentes al 52,4% del presupuesto de inversión, se dirigirán a este sector.

Los fondos se distribuirán así:

$ 98 millones para infraestructura vial.

$ 213 millones para transporte público, sistemas tecnológicos, seguridad vial, bicicleta pública y otros servicios de movilidad.

Expansión de programas sociales y nuevos Quito Wawas

El presupuesto del Patronato Municipal San José incluye $ 2.599.109 para repotenciar centros de atención social. Además, se abrirán tres nuevos Quito Wawas en Pisulí, Solanda y Atucucho, con el fin de ampliar la cobertura de cuidado infantil.

También se financiarán intervenciones en:

Centro Circo de Luz

Centro Wambra Norte

Centros de Experiencia del Adulto Mayor (Eloy Alfaro y Tumbaco)

Comedores comunitarios de Calderón y Conocoto

Obras en barrios y administraciones zonales

Para las 10 administraciones zonales se asignarán $ 49,1 millones, destinados a ejecución directa de obras y proyectos priorizados por la ciudadanía.

Con esos recursos se desarrollarán:

586 obras en territorio

134 proyectos sociales definidos en presupuestos participativos

71 obras de infraestructura y espacio público

Acciones de fortalecimiento en las parroquias rurales

Acciones de fortalecimiento en las parroquias rurales

Además, el Municipio anunció la construcción de dos arenas de espectáculos, una en el norte y otra en el sur de la ciudad.

