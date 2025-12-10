¿Hasta cuándo puedo canjear las entradas para Casa Warner en Quito? Horarios y costos

Casa Warner llega a Quito con 14 salas temáticas interactivas. Conoce los detalles

Escenarios inspirados en franquicias de Warner Bros. forman parte del recorrido.

La ciudad de Quito recibe una nueva propuesta de entretenimiento con la apertura de Casa Warner, una exhibición oficial de Warner Bros. Discovery Global Experiences que se instala en el Centro Comercial Iñaquito (CCI).

El proyecto, desarrollado íntegramente en Ecuador, llega tras su temporada en Guayaquil y ocupa el espacio del Arena CCI con más de 1.800 metros cuadrados destinados a contenidos de cultura pop.

La muestra abrió sus puertas esta semana y ofrece un recorrido interactivo para públicos de todas las edades. La propuesta se estructura en 14 salas temáticas que recrean escenarios de franquicias reconocidas del cine y la televisión.

¿Qué ofrece Casa Warner en Quito?

La experiencia está diseñada como un recorrido fotográfico e inmersivo que reúne universos emblemáticos de Warner Bros. Entre las áreas disponibles se encuentran:

Magia y fantasía: Escenarios inspirados en Harry Potter y Game of Thrones.

Superhéroes: Salas con referencias a personajes de DC Comics, incluidos Batman y Superman.

Comedia televisiva: Espacios que recrean sets de Friends, como el sillón de Central Perk, y elementos de The Big Bang Theory.

Animación: Ambientes con personajes de Looney Tunes y Scooby-Doo.

Ubicación, horarios y entradas

Lugar: Centro Comercial Iñaquito (CCI), en el área del Arena CCI.

Horario de atención: Todos los días, de 10:00 a 20:00. Se recomienda llegar 15 minutos antes del ingreso.

Entradas: Disponibles en TicketShow.

Precios referenciales:

Adultos: desde $9.99

Niños y personas de la tercera edad: desde $4.99

Tarifas variables según día y disponibilidad

