Nuevo intercambiador en Quito: la capital estrenará obra este 15 de diciembre de 2025

El nuevo intercambiador modifica la circulación en uno de los principales accesos entre el centro y el norte de Quito

El paso deprimido del intercambiador conecta directamente con la avenida Mariscal Sucre.

Desde el 15 de diciembre está en funcionamiento el nuevo intercambiador de la avenida Mariana de Jesús, obra que, según el Municipio de Quito, permitirá reorganizar el tránsito entre el centro y el norte de la ciudad y modificar la circulación peatonal en este corredor.

La infraestructura cumplió los 270 días de plazo previstos desde el inicio de los trabajos, el 15 de marzo. El componente central del proyecto es un paso deprimido que conecta de forma directa con la avenida Mariscal Sucre y que busca reducir las interferencias en la circulación en ese punto.

Intervención vial en un tramo de 2 kilómetros

El proyecto incluyó la rehabilitación de cerca de dos kilómetros de vía. Entre los tramos intervenidos están:

Carriles en sentido sur–norte

Paso lateral junto a la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE)

Giros de retorno norte y sur

Conexión con la calle Juan de Acebedo

En estos segmentos se colocó nueva estructura asfáltica, se instaló señalización horizontal y vertical, iluminación LED, bahías para el transporte público y se habilitaron pasos y camineras peatonales. También se incorporaron áreas verdes y jardineras como parte del rediseño del entorno.

Construcción por fases

Durante los 270 días de obra, el Municipio aplicó un esquema de ejecución por fases que mantuvo operativa la movilidad en la zona. Con rutas alternas y desvíos temporales, se completaron los ocho hitos constructivos sin cierres totales del tráfico.

Obras complementarias en marcha

El intercambiador forma parte de un conjunto de intervenciones previstas para la zona norte. La primera etapa incluyó la rampa de retorno que mantiene la conexión con la calle Juan Acevedo.

Entre los trabajos complementarios que continúan están:

Prolongación de la calle Juan Pablo II para su enlace con la av. Mariscal Sucre

Mejoras en el paso peatonal del puente Obispo Díaz de la Madrid

Preparativos para la construcción de un nuevo puente vehicular en la calle Padre Damián

Estas obras se integran al plan municipal de intervención vial en este sector, que concentra un alto flujo vehicular y peatonal.

