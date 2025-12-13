Sospechoso de matar a su expareja en la calle es procesado por femicidio en Quito

El crimen ocurrió a plena luz del día en La Ferroviaria, en el sur de Quito

Imagen de los operativos que realiza la Policía en distintos puntos de Quito.

Un joven de 28 años fue enviado a prisión preventiva tras ser señalado como el principal sospechoso del femicidio de su expareja, una mujer que acababa de cumplir 21 años.

El crimen ocurrió a plena luz del día, en el sector de La Ferroviaria, en el sur de Quito, el pasado 10 de diciembre de 2025.

De acuerdo con información de la Fisclía, la víctima había mantenido una relación con el joven, con quien tuvo un hijo. Según el entorno familiar, la relación terminó hace dos años debido a constantes episodios de violencia. En mayo de 2025, la joven logró obtener una boleta de auxilio y una orden de alejamiento para protegerse.

El Ministerio P´úblico detalló que, según la versión de su hermana, el hombre la habría amenazado con quitarle la vida si no retomaban la relación. Dos días antes del crimen, el 8 de diciembre, ambos habrían discutido por la pensión alimenticia del niño.

El ataque se registró al mediodía del 10 de diciembre de 2025. La joven caminaba junto a su actual pareja y se dirigía a retirar a su hijo de tres años cuando el agresor descendió de un taxi y la apuñaló por la espalda con un cuchillo.

El acompañante de la víctima los persiguió

Tras el ataque, el hombre intentó huir cuesta abajo. El acompañante de la víctima corrió tras él, mientras vecinos que presenciaron la escena gritaban “¡cójalo, cójalo!”. La alerta llegó al ECU 911 y permitió que policías del sector interceptaran a ambos hombres pocos metros más adelante.

En el lugar, el acompañante de la joven señaló al joven de 28 años como el autor del ataque.

La Fiscalía detalló que en la escena se levantaron varios indicios, entre ellos muestras biológicas, el cuchillo presuntamente usado, su funda y un video entregado por moradores, donde se observa la secuencia del crimen.

Además, la ropa del detenido será sometida a pruebas de ADN, luego de que los agentes notaran manchas marrones que podrían corresponder a sangre de la víctima.

¿Cuál es la pena por el delito de femicidio?

El femicidio está tipificado en el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal, que sanciona a quien cause la muerte de una mujer en un contexto de violencia y relaciones de poder, por el hecho de ser mujer o por su condición de género. Este delito se castiga con penas de prisión que van de 22 a 26 años.

