Novena día 4: Descarga el PDF aquí de la oración para este viernes

La Novena de Navidad continúa con su cuarto día de oración con la Sinceridad como tema principal

La novena es una tradición del catolicismo que prepara a las personas para el nacimiento de Jesús.

La Novena de Navidad, una de las tradiciones religiosas más arraigadas en Ecuador y otros países de América Latina, avanza este viernes con su cuarto día de oración. Este espacio de encuentro espiritual reúne a familias, comunidades y parroquias en torno a la preparación para el nacimiento del Niño Jesús.

La importancia de la Novena en la tradición

La Novena de Navidad tiene sus raíces en el siglo XVIII, cuando fue introducida en América por religiosos franciscanos. Desde entonces, se ha convertido en un ritual que combina oración, canto y reflexión, transmitido de generación en generación.

Cada día de la Novena propone un tema distinto que ayuda a preparar espiritualmente la llegada de la Navidad. El día 4 se centra en la sinceridad y la confianza en Dios, invitando a los participantes a fortalecer su fe en medio de las dificultades cotidianas

En muchos hogares, la Novena se acompaña de villancicos, lecturas bíblicas y dinámicas familiares que refuerzan el sentido comunitario de la celebración. Es también una oportunidad para enseñar a los más pequeños el significado profundo de la Navidad más allá de los regalos y las festividades.

¿Qué es la Novena de Navidad y cómo se realiza?

La Novena de Navidad es una práctica devocional que se celebra durante nueve días consecutivos, del 16 al 24 de diciembre, como preparación para la llegada del Niño Jesús en la Nochebuena. Su origen se remonta al siglo XVIII, cuando la religiosa ecuatoriana Mariana de Jesús y el sacerdote Fernando de Jesús Larrea difundieron esta tradición en la región andina.

Cada día de la Novena incluye:

Una oración inicial que abre el encuentro.

Lecturas y reflexiones sobre la vida de María, José y la espera del Salvador.

La oración al Niño Jesús, que se repite diariamente.

Villancicos y cantos tradicionales que acompañan la lectura.

Momentos de convivencia, donde las familias suelen compartir alimentos típicos como buñuelos, natilla, chocolate caliente o pan de pascua.

La dinámica puede variar según la región, pero el espíritu es el mismo: unir a la comunidad en torno a la fe y la alegría del nacimiento de Cristo.. Puedes descargar el día 4 de la novena aquí

La oración del cuarto día

El texto oficial de la oración para este viernes, incluye plegarias dirigidas a la Sagrada Familia y reflexiones sobre la sinceridad y como la verdad nos mantiene cerca del amor de Dios. Se recomienda que la oración sea realizada en grupo, con participación activa de todos los miembros de la familia.

Lo que representa la Novena

Más allá de su carácter religioso, la Novena de Navidad representa un espacio de unión familiar y social. Es común que vecinos, amigos y comunidades enteras se reúnan para rezar juntos, cantar villancicos y compartir alimentos. En muchos lugares, las parroquias organizan novenas abiertas al público, convirtiéndose en auténticas celebraciones culturales.

La Novena también es un símbolo de identidad latinoamericana, pues mezcla elementos de la tradición católica con costumbres locales. Los cantos, las comidas y las decoraciones navideñas enriquecen la experiencia, convirtiéndola en un patrimonio intangible que se transmite de generación en generación.

