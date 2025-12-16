Guía de ferias navideñas en Guayaquil: ubicaciones, horarios y qué encontrar

Guayaquil entra de lleno en la temporada más esperada del año con una variada agenda de ferias navideñas, mercados temporales y espacios comerciales que se activan en distintos puntos de la ciudad.

Desde el centro hasta el norte y zonas turísticas, la oferta combina tradición, emprendimiento y actividades pensadas para toda la familia.

Algunas opciones de ferias navideñas en Guayaquil

Como es habitual en diciembre, el centro de Guayaquil concentra gran parte del movimiento comercial. En sectores como la Bahía, el Municipio ha habilitado corredores navideños que reúnen a cientos de comerciantes formales.

Navidad en Guayaquil 2025: luces, ferias y los mejores shows Leer más

En estos espacios es posible encontrar ropa, calzado, juguetes, artículos para el hogar y productos propios de la temporada, con precios accesibles y atención continua durante el día.

Estos corredores operan desde los primeros días de diciembre hasta inicios de enero, con horarios que, por lo general, se extienden desde las primeras horas de la mañana hasta las 18:00. Cada comerciante determina su propio horario en este punto.

Para quienes prefieren realizar sus compras en espacios cerrados, varios centros comerciales de la ciudad han incorporado ferias navideñas internas. Un ejemplo es el Mall del Sol, que cada diciembre acoge eventos comerciales donde participan marcas locales y emprendedores con propuestas que van desde moda y accesorios hasta regalos personalizados y gastronomía.

Otra feria muy concurrida es la de el mercado Cuatro Manzanas, donde se comercializan cientos de artículos navideños. Pese a que en esa zona la oferta es variada, lo que más destaca es la oferta de atractivos de la época.

Mientras tanto, frente al centro comercial City Mall también se ha levantado una feria con venta de artículos navideños. Esta zona cuenta con parqueo y seguridad. Se ha vuelto muy concurrida en las últimas semanas

En Guayaquil se alistan las ferias navideñas en el centro de la ciudad. Cortesía

Luces, eventos y ferias: una experiencia conjunta

La experiencia navideña en Guayaquil no se limita a las compras. El encendido de árboles, las decoraciones luminosas y los shows culturales en sitios como el Malecón 2000, Guayarte, Parque Samanes y plazas céntricas atraen a miles de personas cada noche. En muchos casos, estos eventos se convierten en el complemento perfecto para recorrer ferias cercanas y disfrutar del ambiente festivo.

Dónde comprar regalos navideños baratos en Guayaquil 2025 Leer más

Horarios ampliados para facilitar las compras

Durante diciembre, varios puntos comerciales de la ciudad ajustan sus horarios para atender la alta demanda. Centros comerciales y zonas estratégicas extienden su atención hasta las 22:00, especialmente en los días previos a la Navidad, facilitando que las familias puedan realizar sus compras con mayor comodidad.

¿Qué se puede encontrar en las ferias navideñas?

La oferta es amplia y diversa. Entre los productos más buscados están los adornos navideños, juguetes, ropa, calzado, artesanías, artículos tecnológicos, regalos personalizados y alimentos típicos de la temporada. Muchas ferias también incluyen espacios gastronómicos, música en vivo y actividades para niños, convirtiendo la visita en una experiencia recreativa.

El Municipio de Guayaquil ha organizado algunos eventos gratuitos para celebrar la Navidad en la ciudad. CORTESÍA DEL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.