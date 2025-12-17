Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ciencia y Tecnología

tecnologia regalos para Navidad
Referencial.Tecnología accesible en Guayaquil: opciones por menos de $50 para regalar con estilo esta temporada.Foto: Canva

Siete regalos tecnológicos por menos de $ 50 que puedes comprar en Guayaquil

Regalos tech en Guayaquil: gadgets útiles y accesibles por menos de $50 para sorprender esta temporada

Guayaquil se prepara para las fiestas con opciones tecnológicas accesibles. En medio de la temporada navideña, los consumidores buscan alternativas prácticas y modernas que no superen los $50. Los gadgets se han convertido en protagonistas de los regalos, combinando utilidad, estilo y precios convenientes.

Los centros comerciales y tiendas locales ofrecen una amplia variedad de accesorios tecnológicos. Desde parlantes Bluetooth hasta lámparas LED, la ciudad cuenta con opciones que se adaptan a diferentes edades y necesidades. Además, plataformas como Mercado Libre Ecuador facilitan la compra con envíos rápidos y promociones especiales.

RELACIONADAS

Dónde comprar en Guayaquil

  • Mall del Sol, San Marino y CityMall: stands de accesorios y tiendas de tecnología con promociones de temporada.
  • Comandato, Juan Eljuri y DePrati: cadenas locales con gadgets accesibles y garantía.
  • Mercado Libre Ecuador: catálogo amplio con precios competitivos y entrega a domicilio.

Los siete artículos destacados

  • Mini parlante Bluetooth – Portátil y perfecto para reuniones, desde $25.
  • Power bank portátil – Ideal para viajes y emergencias, entre $20 y $40.
  • Auriculares inalámbricos básicos – Música sin cables, desde $30.
  • Lámpara LED USB – Funcional y decorativa, entre $15 y $20.
  • Soporte ajustable para celular – Útil para videollamadas o TikTok, desde $10.
  • Combo teclado/mouse inalámbrico – Práctico para oficina en casa, entre $25 y $45.
  • Rastreador de objetos tipo Tile – Encuentra llaves o mochila, desde $35.
Datos biometricos en aeropuertos de EE.UU.

EE. UU. evalúa control migratorio: fotos y datos biométricos desde el 26 de diciembre

Leer más

Por qué elegir regalos tecnológicos

Los gadgets se han convertido en una opción versátil: son útiles para el día a día, atractivos para jóvenes y adultos, y se ajustan a presupuestos limitados. Además, permiten sorprender con innovación sin necesidad de gastar grandes sumas.

RELACIONADAS

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Cena de Navidad 2025: guía para hacerla deliciosa y económica

  2. Un prolongado ataque guerrillero deja heridos y destrucción en el Cauca

  3. Estrés laboral: cómo la mala postura generan dolores físicos que muchos normalizan

  4. Series de Netflix 2026: los estrenos más esperados para enero

  5. El negocio del aire limpio, un lujo agotado en Nueva Delhi

LO MÁS VISTO

  1. Dónde ver EN VIVO PSG (1) vs. Flamengo (1): final de la Copa Intercontinental

  2. Uñas de diciembre: colores, diseños y tendencias de manicura

  3. Celec halla presunto nexo entre Calero y red “criminal” de Progen

  4. Dónde ver y horario de Talavera vs Real Madrid en la Copa del Rey

  5. Independiente del Valle vs Barcelona EN VIVO| día y hora del duelo de los millones

Te recomendamos