Siete regalos tecnológicos por menos de $ 50 que puedes comprar en Guayaquil

Regalos tech en Guayaquil: gadgets útiles y accesibles por menos de $50 para sorprender esta temporada

Referencial.Tecnología accesible en Guayaquil: opciones por menos de $50 para regalar con estilo esta temporada.

Guayaquil se prepara para las fiestas con opciones tecnológicas accesibles. En medio de la temporada navideña, los consumidores buscan alternativas prácticas y modernas que no superen los $50. Los gadgets se han convertido en protagonistas de los regalos, combinando utilidad, estilo y precios convenientes.

Los centros comerciales y tiendas locales ofrecen una amplia variedad de accesorios tecnológicos. Desde parlantes Bluetooth hasta lámparas LED, la ciudad cuenta con opciones que se adaptan a diferentes edades y necesidades. Además, plataformas como Mercado Libre Ecuador facilitan la compra con envíos rápidos y promociones especiales.

Dónde comprar en Guayaquil

Mall del Sol, San Marino y CityMall: stands de accesorios y tiendas de tecnología con promociones de temporada.

Comandato, Juan Eljuri y DePrati: cadenas locales con gadgets accesibles y garantía.

Mercado Libre Ecuador: catálogo amplio con precios competitivos y entrega a domicilio.

Los siete artículos destacados

Mini parlante Bluetooth – Portátil y perfecto para reuniones, desde $25.

Power bank portátil – Ideal para viajes y emergencias, entre $20 y $40.

Auriculares inalámbricos básicos – Música sin cables, desde $30.

Lámpara LED USB – Funcional y decorativa, entre $15 y $20.

Soporte ajustable para celular – Útil para videollamadas o TikTok, desde $10.

Combo teclado/mouse inalámbrico – Práctico para oficina en casa, entre $25 y $45.

Rastreador de objetos tipo Tile – Encuentra llaves o mochila, desde $35.

EE. UU. evalúa control migratorio: fotos y datos biométricos desde el 26 de diciembre Leer más

Por qué elegir regalos tecnológicos

Los gadgets se han convertido en una opción versátil: son útiles para el día a día, atractivos para jóvenes y adultos, y se ajustan a presupuestos limitados. Además, permiten sorprender con innovación sin necesidad de gastar grandes sumas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!