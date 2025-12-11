Las compras más hechas en Navidad 2025: qué regalos lideran este año

Referencial.Las compras de Navidad 2025 se aceleran mientras los consumidores buscan los regalos más populares de la temporada

La Navidad 2025 confirma que los productos tecnológicos siguen siendo los favoritos en las listas de compras. Auriculares inalámbricos, relojes inteligentes, consolas portátiles y dispositivos para el hogar inteligente lideran las ventas en plataformas como Amazon, Mercado Libre y Google Shopping. Estos artículos no solo ofrecen funcionalidad, sino también estatus y conectividad, convirtiéndose en obsequios ideales para todas las edades.

Belleza y moda: lujo accesible en temporada festiva

Los perfumes y sets de maquillaje de lujo se consolidan como regalos estrella. Marcas como Sì de Giorgio Armani, Gypsy Water de Byredo y Chanel Beauty figuran entre los más vendidos, gracias a su estética sofisticada y su capacidad de convertirse en detalles memorables. Estos productos, además, son altamente compartidos en redes sociales, reforzando su atractivo visual.

En moda, los accesorios pequeños como bolsos, carteras, gafas de sol y joyería minimalista han tenido un repunte. Las firmas de lujo como Louis Vuitton y Prada mantienen su liderazgo, mientras que marcas accesibles como Zara y Mango ofrecen alternativas más económicas que combinan estilo y funcionalidad.

Juguetes y nostalgia: el regreso de los clásicos

Los juguetes continúan siendo protagonistas de la Navidad, pero con un giro nostálgico. Este año destacan las versiones modernas de Tamagotchi, figuras coleccionables, juegos de mesa clásicos y kits de construcción tipo Lego. La nostalgia impulsa a los padres a compartir experiencias de su infancia con sus hijos, generando un vínculo emocional en el consumo.

Los juguetes interactivos y educativos también lideran las ventas. Robots programables, libros sensoriales y juegos que estimulan la creatividad se posicionan como opciones preferidas, reforzando la idea de que el entretenimiento puede ir de la mano con el aprendizaje.

“Playmobil Sky Trails Starter Kit: uno de los juguetes más solicitados en Amazon este 2025, perfecto para carreras y creatividad sin límites.” Foto: Amazon

Consumo en Ecuador: hábitos y preferencias

En Ecuador, las compras navideñas reflejan una mezcla entre tendencias globales y preferencias locales. Los productos tecnológicos y de belleza lideran en plataformas como Mercado Libre y De Prati, mientras que los electrodomésticos pequeños, ropa y calzado siguen siendo opciones prácticas para las familias.

Las promociones, el pago en cuotas y los envíos gratuitos son factores decisivos para los consumidores ecuatorianos. Además, el auge de TikTok y otras redes sociales ha influido en la elección de regalos, con usuarios buscando productos virales, estéticos y funcionales que se adapten a su estilo de vida.

