Vacaciones de Navidad y Año Nuevo: ¿Cuántos días descansarán los estudiantes?

El último feriado del 2025, Navidad, se acerca y para el sistema educativo se formará un puente largo que se une con el feriado de Año Nuevo.

Por su parte, el presidente Daniel Noboa dispuso que el 2 de enero sería feriado recuperable, pero esto no aplicará para la comunidad educativa.

El Ministerio de Educación informó este miércoles 10 de diciembre que los estudiantes de instituciones educativas fiscales retornarán a las aulas el próximo lunes 5 de enero de 2026.

¿Cuántos días de descanso tendrán los estudiantes?

La Navidad será feriado obligatorio el 25 de diciembre, pero a partir del viernes 26 de diciembre hasta el domingo 4 de enero de 2026, los estudiantes disfrutarán vacaciones continuas. Es decir que los estudiantes gozarán de 11 días de descanso.

Los planteles particulares, fiscomisionales y municipales podrán ajustar su calendario, garantizando los 200 días de clase establecidos por el ente rector.

Los estudiantes tendrán un período de vacaciones, conforme a las disposiciones de feriados del Gobierno Nacional, del 26 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026.

El retorno a clases en las instituciones públicas será el 5 de enero de 2026. 🏫



¿Qué feriado le sigue?

Luego de este puente que une los feriados de Navidad y Año Nuevo, Ecuador se prepara para gozar de Carnaval, uno de los feriados más largos, con mayor actividad turística y económica. Este nuevo descanso obligatorio caerá lunes 16 y martes 17 de febrero, pero se junta al fin de semana previo formando un puente de 4 días.

