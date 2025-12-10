Expreso
Referencial. Salón de clases vacío por vacaciones.
Referencial. Salón de clases vacío por vacaciones.canva

Vacaciones de Navidad y Año Nuevo: ¿Cuántos días descansarán los estudiantes?

Los estudiantes disfrutarán vacaciones continuas hasta el 2026

.

El último feriado del 2025, Navidad, se acerca y para el sistema educativo se formará un puente largo que se une con el feriado de Año Nuevo.

Por su parte, el presidente Daniel Noboa dispuso que el 2 de enero sería feriado recuperable, pero esto no aplicará para la comunidad educativa.

El Ministerio de Educación informó este miércoles 10 de diciembre que los estudiantes de instituciones educativas fiscales retornarán a las aulas el próximo lunes 5 de enero de 2026.

¿Cuántos días de descanso tendrán los estudiantes?

La Navidad será feriado obligatorio el 25 de diciembre, pero a partir del viernes 26 de diciembre hasta el domingo 4 de enero de 2026, los estudiantes disfrutarán vacaciones continuas. Es decir que los estudiantes gozarán de 11 días de descanso.

Referencial. Bono de Desarrollo Humano ya se puede cobrar en diciembre.

Bono de Desarrollo Humano diciembre de 2025: Cómo consultar si recibo el pago

Los planteles particulares, fiscomisionales y municipales podrán ajustar su calendario, garantizando los 200 días de clase establecidos por el ente rector.

¿Qué feriado le sigue?

Luego de este puente que une los feriados de Navidad y Año Nuevo, Ecuador se prepara para gozar de Carnaval, uno de los feriados más largos, con mayor actividad turística y económica. Este nuevo descanso obligatorio caerá lunes 16 y martes 17 de febrero, pero se junta al fin de semana previo formando un puente de 4 días.

