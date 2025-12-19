Alerta por presunto envenenamiento de animales en Puerto Azul, en Guayaquil

Dos mascotas habrían sido envenadas en Puerto Azul. Este no sería el primer caso en esa zona. Alistan una marcha

El presunto envenenamiento de varias mascotas ha generado alarma y consternación entre los residentes de la urbanización Puerto Azul, ubicada en la vía a la costa de Guayaquil.

El caso tomó relevancia pública luego de la denuncia realizada por Daniela Carrera, quien a través de sus redes sociales informó sobre la muerte de dos de sus perros, Ron y Savannah, en circunstancias que apuntarían a un acto intencional.

Lo que se sabe del presunto envenenamiento en Puerto Azul

Según pudo conocer EXPRESO, las mascotas presentaron síntomas graves como convulsiones y vómitos, por lo que fueron trasladadas de emergencia a una clínica veterinaria.

Pese a los esfuerzos médicos, ambos animales permanecieron internados por un corto periodo y posteriormente fallecieron y según lo indicado por los médicos se trataría de envenenamiento.

Carrera sostiene que se trataría de un envenenamiento deliberado y, tras hacer pública su denuncia, advirtió que su caso no sería un hecho aislado dentro de la urbanización.

De acuerdo con información recabada por este Diario, al menos diez episodios similares —que involucrarían a perros y gatos— habrían sido reportados recientemente en el mismo sector, lo que incrementó la preocupación entre los moradores.

Una marcha por la paz para evitar más fallecimiento de mascotas

Ante esta situación, el caso ya fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes. El Municipio de Guayaquil, a través de la Dirección de Bienestar Animal, inició las diligencias correspondientes para recabar información, verificar las denuncias y determinar responsabilidades.

Como medida de protesta y llamado de atención frente a estos hechos, los residentes de Puerto Azul han convocado a una movilización pacífica denominada “Caminata por la paz”.

La actividad se desarrollará este domingo 21 de diciembre en el parque La Alegría, con el objetivo de rechazar el maltrato animal y exigir mayor control y seguridad en la zona.

Este no es un antecedente nuevo para la urbanización. Entre los años 2017 y 2018, EXPRESO ya había reportado un caso similar, cuando alrededor de 29 perros habrían muerto por presunto envenenamiento.

Los habitantes del sector esperan que, esta vez, las investigaciones avancen y se tomen medidas concretas para evitar que este tipo de hechos vuelva a repetirse.

