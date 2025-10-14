Esterilización de mascotas en Guayaquil: cuándo será y cuáles son los requisitos

La Dirección de Protección de los Derechos de los Animales organiza jornadas gratuitas para esterilizar perros y gatos

El Municipio de Guayaquil esterilizará perros y gatos durante varias jornadas que se realizarán en el norte y sur de la ciudad.

Perros y gatos podrán ser esterilizados en las jornadas que realizará el Municipio de Guayaquil. El procedimiento es gratuito pero se debe cumplir requisitos para acceder al servicio.

La Dirección de Protección de los Derechos de los Animales organiza jornadas gratuitas, para felinos y caninos , los próximos viernes 17 y sábado 18 de octubre.

Para este miércoles 15 de octubre está prevista una actividad de esterilización de gatos, hembras y machos, en dos puntos del sur: el parque Segundo Ramos, en la cooperativa del mismo nombre, en Guasmo sur; y en la 20 y el tercer callejón Domingo Savio, en La Chala. Serán de 09:00 a 14:00.

El viernes 17, las esterilizaciones de perros y gatos serán en el Centro de Bienestar Animal (CBA), ubicado en las avenidas Francisco de Orellana y Narcisa de Jesús, de 07:30 a 17:00.

Mientras, las del sábado 18, se efectuarán a la altura del hemiciclo de la bandera, en parque Samanes, de 09:00 a 15:00. Ese día también se esterilizará a gatos en el recinto El Consuelo, de 09:00 a 14:00.

El Centro de Bienestar Animal (CBI), del Municipio de Guayaquil, se ubica en el norte de la ciudad

Requisitos para esterilizar con el Municipio de Guayaquil

Para las actividades del 17 y 18 de octubre, en el caso de la esterilización canina , se debe primero llevar a la mascota a un chequeo en el CBA. La atención es los días martes, miércoles y jueves.

Para la esterilización, se debe cumplir los siguientes requisitos:

Tener mínimo seis meses de edad

Paciente con peso de hasta 20 kilogramos

No tener pulgas, ni garrapatas y estar al día en las vacunas

Cumplir seis horas de ayuno antes de la esterilización

Hembras no deben estar en celo ni haber tenido crías en los últimos 40 días

Llevar una manta o toalla limpia

Transportar a la mascota con collar o pechera

Asear y limpiar a la mascota, con baño profundo, 24 horas antes

En el caso de felinos, el chequeo previo se realiza el mismo día de la cirugía. Las condiciones son:

Tener mínimo seis meses de edad

No tener pulgas ni garrapatas

Hembras no deben estar en celo ni haber tenido crías en los últimos 40 días

Cumplir seis horas de ayuno antes del procedimiento

Llevar una manta o toalla limpia

Transportar a la mascota en kennel o canasto seguro

2.648 esterilizaciones de perros y gatos hizo el Municipio en julio del 2025

Para Joselyn Salinas, quien tiene 11 gatos y 2 perritas que ha rescatado de la calle, esterilizar a las mascotas es algo fundamental para el cuidado de las mascotas, pese a los prejuicios que existen, como por ejemplo, creer que estas cirugías son muy caras.

Ella considera que esterilizar a los animales es positivo, pero que seguir teniendo animales en la calle "es un problema que no se acaba porque la sociedad no tiene un cambio real".

Por eso cree que el Municipio, además de las esterilizaciones, debe tomar medidas más efectivas, como por ejemplo, esterilizar a los animales que están en la calle, y no solo a las mascotas.

Desparasitación de mascotas en Guayaquil

El Cabildo también dará atención médica y desparasitará a perros y gatos, en los siguientes horarios:

Miércoles 15 de octubre

09:00 a 12:00 en la cooperativa Las Delicias (La Ladrillera)

Jueves 16 de octubre (09:00 a 12:00)

CAMI de la 29 y Oriente, frente al hospital Guayaquil

Bloque 8 de Flor de Bastión

Gallegos Lara y Camilo Destruge

Ciudad de Dios (Lámina 2)

Sábado 18 de octubre

09:00 a 14:00 Cooperativa Luz de América, en Mapasingue Este; y en la 20 y Bolivia

09:00 a 13:00 Cooperativa Carlos Magno, en el sector de Juan Montalvo; y en la casa comunal de la cooperativa Florida 2, en Guasmo sur

10:00 a 14:00 Cooperativa Virgen de Monserrate, en el Guasmo central

Domingo 19 de octubre

09:00 a 17:00 en Ruta Centro (calle Panamá y Juan Montalvo)

07:30 a 12:00 en la avenida Barcelona, junto al estadio Monumental

