Fiestas de Guayaquil: estos son los eventos gratis que habrá del 14 al 19 de octubre

El Municipio realizará el Downhill del cerro este 18 de octubre. También se podrá ver en vivo Ecuador vs México, en Guayarte

En las escalinatas del cerro Santa Ana se hará el Downhill del Cerro, este sábado 18 de octubre.

Las fiestas de Guayaquil se siguen celebrando en algunos puntos de la ciudad, con eventos de todo tipo. El Municipio anunció cuáles serán los eventos gratuitos para la semana del 14 al 19 de octubre.

En la terraza del Malecón 2000, a la altura de la calle Colón, habrá clases gratuitas de zumba, este martes 14 de octubre, a las 07:00 y 19:00.

A las 11:00 se cumplirá una retreta en la feria Comunidad en Acción, que se hará en la 16 y Chambers, en el suroeste.

Hinchas de la Selección nacional de fútbol masculino podrán ver el partido amistoso que la Tricolor disputará con México, a las 21:30, en plaza Guayarte, en la avenida Carlos Julio Arosemena.

Día Mundial del Bastón blanco

Esta jornada internacional, que se observa cada 15 de octubre, incluirá jornadas de sensibilización sobre esta herramienta simbólica de las personas con discapacidad visual.

El Cabildo las realizará, de 08:00 a 12:30, en los siguientes puntos:

Quito y 9 de octubre

Terminal Terrestre de Pascuales

Terminal Terrestre Jaime Roldós Aguilera

Aeropuerto José Joaquín de Olmedo y

9 de Octubre y Malecón

Para quienes gustan del ajedrez, en la Biblioteca Municipal (República de Guayaquil entre Chile y Pedro Carbo) habrá un curso gratuito, de 15:30 a 17:00.

En el mismo lugar, a las 16:30, se dictará una conferencia sobre las causas, hechos y consecuencias de la revolución de octubre de 1820, que dio origen a la nacionalidad ecuatoriana.

Otros eventos en Guayaquil

El jueves 16, a las 11:00, el Museo Municipal (Sucre entre Pedro Carbo y Chile) acogerá la inauguración de la exposición del artista estadounidense Michael Enminsger, denominada "Sail on".

En el Centro de Bienestar Animal, en la intersección de Francisco de Orellana y Narcisa de Jesús, habrá una jornada de esterilización masiva, el viernes 17, de 07:30 a 17:00.

También el viernes, a las 15:00, habrá una retreta en el centro comercial Mall El Fortín, ubicado en la vía Perimetral.

Un concierto sinfónico se ofrecerá, el sábado 18, en el auditorio del Museo Municipal. Será de 09:00 a 13:00. En este lugar también se dará, de 10:00 a 15:00, una jornada de narraciones y cuentacuentos.

El deporte llegará a las escalinatas del cerro Santa Ana, a las 10:00, con el esperado Downhill del Cerro, desde el faro hasta la calle Numa Pompilio Llona.

A las 11:00, el río Guayas será el escenario para el show acuático de piratas, que se hará a la altura de la calle Tomás Martínez.

La Prefectura del Guayas se suma a la fiesta guayaquileña con la segunda edición del concierto sinfónico de reguetón, que estará a cargo de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la provincia. La presentación será a las 19:00, en la concha acústica del parque Samanes.

La Alcaldía organiza, de 16:00 a 00:00, el evento Rock and Pop 80, en plaza Guayarte.

Eventos del domingo 19 de octubre

Para completar la semana, la Municipalidad ofrece otras alternativas:

09:00 a 18:00 Desfile y show artístico en la Plaza del Teatro, de calle Panamá

Desfile y show artístico en la Plaza del Teatro, de calle Panamá 12:00 Show acuático Piratas en el río Guayas, a la altura de la calle Tomás Martínez

Show acuático Piratas en el río Guayas, a la altura de la calle Tomás Martínez 15:00 Taller de dibujo infantil, en el Museo del Cacao (calle Panamá)

