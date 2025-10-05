Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

reina de Guayaquil Jenniffer Tutivén en carro alegórico
La Reina de Guayaquil 2024, Jenniffer Tutivén, estuvo en uno de los carros alegóricos junto al personaje de Juan Pueblo.FRANCISCO FLORES

Fiestas de Guayaquil: En carros alegóricos se resaltó la historia y el turismo

Jornada de desfiles hubo en el centro de Guayaquil este 5 de octubre para celebrar los 205 años de Independencia

Las familias guayaquileñas y los turistas extranjeros disfrutaron este domingo 5 de octubre del desfile de carros alegóricos, que recorrió el bulevar 9 de Octubre.

RELACIONADAS

Las figuras resaltaron personajes, momentos históricos y sitios turísticos de la ciudad. En uno de los vehículos iba la Reina de Guayaquil 2024, Jenniffer Tutivén, saludando a la ciudadanía.

El Malecón 2000, uno de los lugares más visitados de la ciudad, y algunos de sus espacios, como el Mercado del Río, fueron representados en otros de los siete carros participantes.

Monumentos históricos, como el hemiciclo de La Rotonda, que rememora la entrevista entre Simón Bolívar y José de San Martín, al igual que la estatua de José Joaquín de Olmedo, también se representaron.

En la actividad participaron estudiantes de algunas instituciones de la ciudad, que deleitaron a la ciudadanía con bailes y el ritmo de las bandas musicales.

  • desfile de carros alegóricos en el centro de Guayaquil
    Sitios turísticos y hechos históricos fueron representados en el desfile de carros alegóricos, que se realizó en el bulevar 9 de Octubre.FRANCISCO FLORES
  • desfile de carros alegóricos en el centro de Guayaquil
    Sitios turísticos y hechos históricos fueron representados en el desfile de carros alegóricos, que se realizó en el bulevar 9 de Octubre.FRANCISCO FLORES
  • desfile de carros alegóricos en el centro de Guayaquil
    Sitios turísticos y hechos históricos fueron representados en el desfile de carros alegóricos, que se realizó en el bulevar 9 de Octubre.FRANCISCO FLORES
  • desfile de carros alegóricos en el centro de Guayaquil
    Sitios turísticos y hechos históricos fueron representados en el desfile de carros alegóricos, que se realizó en el bulevar 9 de Octubre.FRANCISCO FLORES
  • desfile de carros alegóricos en el centro de Guayaquil
    Sitios turísticos y hechos históricos fueron representados en el desfile de carros alegóricos, que se realizó en el bulevar 9 de Octubre.FRANCISCO FLORES
RELACIONADAS

Desfile de estudiantes y próximas actividades

Desfile estudiantil en el centro de Guayaquil por las fiestas octubrinas

Desfile estudiantil en Guayaquil da brillo a las fiestas de Independencia

Leer más

La jornada estuvo marcada por el desfile en el que más de 15.000 estudiantes participaron, desde el mediodía, y que avanzó por las avenidas Quito y 9 de Octubre.

A medida que se acerca el 9 de Octubre, cuando la ciudad conmemora 205 años de Independencia, se incrementan también los eventos públicos.

La Gobernación del Guayas organiza para este jueves la colocación de ofrendas florales en la Plaza del Centenario (07:00) y la sesión solemne en el Centro Cívico (11:00), en el sur de la ciudad.

Ese mismo día, la Alcaldía hará su sesión solemne, a las 18:00, en avenida Malecón y calle República de Guayaquil, al pie del Municipio.

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Fiestas de Guayaquil: En carros alegóricos se resaltó la historia y el turismo

  2. Cezar Augusto: Su encuesta en redes sociales desata debate sobre el rol paterno

  3. Así quedó la tabla de LigaPro 2025 tras Barcelona SC vs Independiente del Valle

  4. Samanes se llenó de huellas… y de agua bendita

  5. OPEP+ decide aumentar su producción en noviembre en 137.000 barriles diarios

LO MÁS VISTO

  1. ¿Quién era el hombre que terminó asesinado en riña con un vecino?

  2. Sevilla vs. FC Barcelona: dónde ver EN VIVO el partido de LaLiga

  3. Bono Incentivo Emprende: ¿qué hacer cuando te rechazan la solicitud?

  4. Así quedó la tabla de posiciones tras Emelec vs. Deportivo Cuenca | LigaPro 2025

  5. Bono Incentivo Emprende: accede aquí al registro oficial con enlace directo

Te recomendamos