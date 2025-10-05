Fiestas de Guayaquil: En carros alegóricos se resaltó la historia y el turismo

Jornada de desfiles hubo en el centro de Guayaquil este 5 de octubre para celebrar los 205 años de Independencia

La Reina de Guayaquil 2024, Jenniffer Tutivén, estuvo en uno de los carros alegóricos junto al personaje de Juan Pueblo.

Las familias guayaquileñas y los turistas extranjeros disfrutaron este domingo 5 de octubre del desfile de carros alegóricos, que recorrió el bulevar 9 de Octubre.

Las figuras resaltaron personajes, momentos históricos y sitios turísticos de la ciudad. En uno de los vehículos iba la Reina de Guayaquil 2024, Jenniffer Tutivén, saludando a la ciudadanía.

El Malecón 2000, uno de los lugares más visitados de la ciudad, y algunos de sus espacios, como el Mercado del Río, fueron representados en otros de los siete carros participantes.

Monumentos históricos, como el hemiciclo de La Rotonda, que rememora la entrevista entre Simón Bolívar y José de San Martín, al igual que la estatua de José Joaquín de Olmedo, también se representaron.

En la actividad participaron estudiantes de algunas instituciones de la ciudad, que deleitaron a la ciudadanía con bailes y el ritmo de las bandas musicales.

Sitios turísticos y hechos históricos fueron representados en el desfile de carros alegóricos, que se realizó en el bulevar 9 de Octubre. FRANCISCO FLORES

Desfile de estudiantes y próximas actividades

La jornada estuvo marcada por el desfile en el que más de 15.000 estudiantes participaron, desde el mediodía, y que avanzó por las avenidas Quito y 9 de Octubre.

A medida que se acerca el 9 de Octubre, cuando la ciudad conmemora 205 años de Independencia, se incrementan también los eventos públicos.

La Gobernación del Guayas organiza para este jueves la colocación de ofrendas florales en la Plaza del Centenario (07:00) y la sesión solemne en el Centro Cívico (11:00), en el sur de la ciudad.

Ese mismo día, la Alcaldía hará su sesión solemne, a las 18:00, en avenida Malecón y calle República de Guayaquil, al pie del Municipio.

