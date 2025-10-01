Fiestas de Guayaquil comenzaron con el tradicional desfile estudiantil

Actividad se realizó por las avenidas 9 de Octubre, Malecón y la calle República de Guayaquil, en el centro

El ambiente de fiesta empezó a sentirse este 1 de octubre en Guayaquil, que celebra 205 años de Independencia.

La energía y alegría de los estudiantes de diversas instituciones educativas se manifestó a lo largo de la avenida 9 de Octubre, donde las bandas musicales y cachiporreras desfilaron al ritmo de canciones tradicionales y ritmos tropicales, junto al flamear de banderas.

La actividad, organizada por el Municipio, se dio posterior al pregón en la Plaza del Centenario, donde la columna de los próceres dio el toque histórico y cívico a los homenajes.

La ciudadanía se unió de a poco a la actividad. Algunos detuvieron su paso y sacaron sus celulares para grabar el paso de los alumnos.

Falta de control en el tránsito durante desfile

Sin embargo, la actividad debió combinar el paso de estudiantes con el intento de decenas de conductores de autos y motos que querían pasar por vías transversales como Boyacá y Francisco García Avilés.

Miembros de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) bloquearon el paso de vehículos a unas dos cuadras del bulevar 9 de Octubre, pero esto no impidió que el tránsito llegue hasta la zona del desfile.

Instructores de instituciones educativas y agentes de control metropolitano se convirtieron en improvisados controladores del tráfico que, más allá del conflicto vehicular, no opacó la fiesta estudiantil.

