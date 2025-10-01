Feriado octubre 2025: Puente largo, eventos y conciertos en Guayaquil

La Independencia de Guayaquil se traslada al viernes 10 de octubre, generando un puente hasta el domingo 12

Ecuador se prepara para un próximo feriado: la Independencia de Guayaquil, cuya fecha original es el jueves 9 de octubre, pero que este año se traslada al viernes 10 de octubre, según información pública del Ministerio de Turismo.

Este año se conmemoran 205 años de la independencia de la ciudad, aunque la jornada estará marcada por las manifestaciones en Ecuador que comenzaron el 15 de septiembre de 2025 en varias ciudades del país.

El traslado del feriado permitirá un puente hasta el domingo 12 de octubre. Después de este, Ecuador tendrá otros días feriados: el Día de Difuntos, que se traslada del domingo 2 al martes 4 de noviembre; la Independencia de Cuenca, el lunes 3 de noviembre; y Navidad, el jueves 25 de diciembre.

Guayaquil se prepara para feriado con maratón,eventos y feria

Para estas fechas, el Municipio de Guayaquil, liderado por Aquiles Álvarez, anunció una serie de actividades y eventos deportivos. Entre ellos destacan la Maratón de Guayaquil el 5 de octubre, con cuatro categorías (5K, 12K, 21K y 42K); el evento de ciclismo “Down Hill del Cerro” el 11 de octubre; y un show de esquí acuático en el Malecón 2000, entre las calles Tomás Martínez y Loja, los días 18 y 19 de octubre.

Además figura el Premio Automovilístico en Parque Samanes, programado para el 25 de octubre, cerrará el calendario deportivo con adrenalina.

En el ámbito del entretenimiento, la Gran Feria de Guayaquil se realizará del 9 al 12 de octubre en el Parque Samanes (Concha Acústica), con artistas como Grupo Niche, Luis Fonsi, Elvis Crespo, Alci Acosta, Víctor Manuelle, Wilfrido Vargas y Kapo.

Además, el Guayaquil Rock Fest, los días 4 y 5 de octubre en Plaza Guayarte, ofrecerá música en vivo.

